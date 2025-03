Lady Macbeth: un romanzo di Ava Reid

Dallo scorso 5 marzo è in libreria il libro Lady Macbeth, di Ava Reid. Il volume è uscito per edizioni e/o nella collana Ne/oN, con la traduzione dall’inglese di Giorgia Demuro.

Un vero e proprio evento: il nuovo romanzo dell’autrice di A Study in Drowning e di Juniper & Thorn è un retelling che sviluppa e sovverte la prospettiva dell’indimenticabile personaggia shakespeariana.

Ava Reid – Lady Macbeth

Lady Macbeth sa bene che raccontano storie su di lei: dicono che i suoi occhi inducano la follia negli uomini. Lady Macbeth sa di essere destinata a sposare quel bruto scozzese, che non mette da parte i suoi modi bruschi e violenti da guerriero neanche quando si avvicina al letto nuziale.

Lady Macbeth sa che la sua corte le è ostile, e dovrà giocare di strategia – e sa che questo gioco richiederà tutta la sua astuzia e i poteri magici che nasconde: è una questione di sopravvivenza. Ma Lady Macbeth non sa che anche il marito ha dei segreti occulti. Non sa nulla della profezia che lo cinge come un’armatura.

E soprattutto non sa di essere lei stessa una minaccia all’ordine del mondo. O meglio, non lo sa ancora. Ma presto lo saprà.

L’autrice

Ava Reid è nata nel 1996 a Manhattan e cresciuta di fronte al fiume Hudson a Hoboken, ma ora vive a Palo Alto. Si è laureata in scienze politiche al Barnard College, focalizzandosi su religioni ed etnonazionalismo. È autrice bestseller del New York Times e Sunday Times, conosciuta per i suoi romanzi fantasy dall’atmosfera gotica come A Study in Drowning, The Wolf and the Woodsman, Juniper & Thorn e Lady Macbeth.

