Fabrizio Patriarca in libreria con William Shatner baciava da dio

Fabrizio Patriarca è l’autore del romanzo William Shatner baciava da dio, pubblicato dalla casa editrice 66thand2nd. Il libro esce nella collana BookClub.

«Sulla scrivania gli occhiali da sole e quelli da vista (lui), il blister delle pillole anticoncezionali Yaz (indovina chi), il flaconcino del Toradol e gli equivalenti (lui), uno Shanghai di penne multicolori (Pilot V5 Techpoint, sempre lui), un romanzo di Shirley Jackson, Lizzie (orgogliosamente lei). Poi ci chiediamo se l’amore non passa per gli oggetti. Senz’altro è lì che respira».

Fabrizio Patriarca – William Shatner baciava da dio

In un torrido luglio romano, Dario Clementi si innamora al funerale di sua madre. Lei è Bianca Belpasso, ventinove anni, «anti-principessa di Roma Nord» apparsa come uno squarcio su piazza della Balduina con una camicia da uomo e pantaloni scuri. Dario di anni ne ha quarantasette, è un esperto di poesia barocca, ha scritto un romanzo cervellotico che ha venduto sessanta copie e ha appena iniziato un nuovo lavoro per una misteriosa fondazione: deve fingersi un mo­dello di Intelligenza Artificiale su una piattaforma sperimentale.

Bianca sembra essere arrivata da un altro pianeta, da una fatalità remota – con lei la testa è utile fino a un certo punto – non per sconvolgere ma per smuovere e ricalibrare la vita di Dario, lo scettico, disilluso, cinico Dario. Lui che ha un’ex moglie logopedista di successo, un figlio esperto di scacchi, genio matematico e gay bullizzato dai compagni di classe, e soprattutto un molesto coinquilino, il Cernobyl. A tenere insieme i personaggi, una Roma caldissima, grottesca e cinematografica.

Mentre si dedica all’incomprensibile progetto di Intelligenza Artificiale, Dario do­vrà vedersela con le conseguenze impreviste – e immancabilmente nefaste – della sua relazione, col lutto del padre, che ha preso il colore di una stupidità trionfan­te, con la bara di sua madre, che viaggia di deposito in deposito. Ma cosa succede quando siamo costretti a vivere simultaneamente l’amore e il lutto? E come ci regoliamo con tutto il resto?

L’autore

Fabrizio Patriarca vive tra Roma e la Liguria. Ha scritto saggi e romanzi, tra gli altri Tokyo transit (66thand2nd, 2016) e L’amore per nessuno (minimum fax, 2019).

