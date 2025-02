Petra Rautiainen in libreria con Terra di neve e cenere

Petra Rautiainen è l’autrice del volume Terra di neve e cenere, romanzo portato in libreria da Marsilio in queste settimane. La traduzione dal tedesco è di Sarina Reina.

In un racconto potente e profondamente poetico, dove ognuno dei protagonisti porta con sé un segreto fino alla fine, Inkeri si trova ad affrontare le verità scomode del passato, in cerca di una possibilità per ricomporre le ingiustizie.

Petra Rautiainen – Terra di neve e cenere

Nel 1947, quando la guerra è ormai alle spalle, Inkeri raggiunge una piccola città della Lapponia finlandese per documentare con le sue foto la ricostruzione della zona. Ufficialmente, deve mettere insieme un reportage per un giornale della capitale, ma il suo vero obiettivo è un altro. Più personale.

Quel lungo viaggio da Helsinki a Enontekiö, nel profondo Nord del paese, ripercorre in realtà le tracce del marito di cui non ha più notizie: quello è l’ultimo posto dove Kaarlo è stato visto prima di scomparire. Molte risposte alle sue domande potrebbero trovarsi in un diario. Contiene le parole di un soldato che, chiamato come interprete, ha registrato gli eventi dell’ultimo anno di guerra e sembra fornire un punto di partenza per risolvere finalmente il mistero che avvolge il destino di Kaarlo, e non solo.

Ma sarà l’incontro con una ragazzina sami e la sua comunità ad aprirle davvero gli occhi. Giorno dopo giorno, in quel paesaggio polare di grande bellezza, i ricordi di un popolo che abita le terre artiche da sempre porteranno alla luce fatti sconvolgenti, storie taciute di oppressione e di sopravvivenza.

L’autrice

Petra Rautiainen è nata nel 1988 in una piccola città della Finlandia orientale. Ha viaggiato in tutto il mondo e l’escursionismo è la sua più grande passione. Tra i cinque migliori titoli dell’anno per i librai finlandesi, finalista al prestigioso premio Helsingin Sanomat e vincitore del premio Savonia, Terra di neve e cenere è il suo romanzo d’esordio, pubblicato e acclamato in dieci paesi.

