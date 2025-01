Camille Neveux con Il frutteto di Damasco

Dal prossimo 14 gennaio esce in libreria Il frutteto di Damasco, romanzo di Camille Neveux edito da TEA. Una famiglia divisa dalla guerra. Una verità nascosta. Un sogno di libertà.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Attraverso la storia di Aissa e di Nermine, Camille Neveux, con grande coinvolgimento emotivo, ci racconta il dramma di un popolo martoriato dalla guerra e celebra il coraggio di chi, come i protagonisti del suo romanzo, ha scelto di non arrendersi e di lottare per la pace e la libertà.

Camille Neveux – Il frutteto di Damasco

Siria, 1995. Aissa ha sette anni e trascorre le sue giornate estive in compagnia di sua sorella Fulla e del suo migliore amico, Majed, nello splendido frutteto di famiglia. La spensieratezza dei tre ragazzi, tuttavia, finisce con l’inizio della scuola, perché il regime militare di Hafiz Al-Assad impone un’istruzione fondata sulla propaganda e sul terrore.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Animato da sentimenti di libertà, come tanti giovani siriani, Aissa non accetta la dittatura e, sedici anni dopo, si unisce agli shabab Daraya, un gruppo di attivisti, per protestare contro il regime. È il 2011 e scoppia la rivoluzione: Majed e Fulla vengono arrestati, mentre Aissa, in pericolo di morte, fugge in Francia, portando con sé un inconfessabile segreto.

Libano 2023. Nermine è un’adolescente siriana, costretta a vivere in un Paese straniero con la madre Fulla e il nonno Mustafa. Non ha mai conosciuto suo padre e questo pensiero la tormenta. Ma quando un giorno, casualmente, s’imbatte in un misterioso messaggio sul telefono della madre, Nermine capisce che è giunto il momento di conoscere tutta la verità su suo padre e sulla sua famiglia…

L’autrice

Camille Neveux si è laureata all’Istituto di Studi Politici di Strasburgo e al Centre de formation des journalistes di Parigi. Ha inoltre conseguito una laurea in arabo letterario presso l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Camille ha lavorato per quindici anni al Journal du Dimanche, in particolare come reporter senior specializzata nel mondo arabo e mediorientale, prima di passare al quotidiano nazionale Libération nel 2024 come vice responsabile delle notizie internazionali. Ha realizzato numerosi reportage e inchieste in Libano, Egitto, Turchia, al confine turco-siriano e siro-libanese, e Arabia Saudita, tra gli altri. Vive con i suoi tre figli e il marito, nato a Daraya, in Siria, dove nel 2011 ha partecipato alla rivoluzione prima di trasferirsi in Francia nel 2015.

#Commissioniguadagnate