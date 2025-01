Casa che eri, un libro di Giorgio Ghiotti

Il prossimo 10 gennaio esce in libreria Casa che eri, il libro di Giorgio Ghiotti pubblicato da Hacca edizioni. Amicizia, gelosia e solitudine: il nuovo libro di Giorgio Ghiotti è un ritratto feroce di una generazione in bilico. Un romanzo che esplora lo spettro sentimentale dell’uomo, dalle vette sino agli abissi.

Giorgio Ghiotti, tra i più talentuosi e giovani scrittori contemporanei, torna a raccontare la fragilità dei legami, le contraddizioni di un’età sospesa e il senso di smarrimento di una generazione. Casa che eri, in uscita il 10 gennaio per Hacca Edizioni, esplora lo spettro sentimentale dell’uomo, dalle vette sino agli abissi.

Il romanzo è una storia di tradimenti – reali o percepiti – e di amicizia profonda, quasi viscerale, tra Aldo, la voce narrante, e Luisa. Un equilibrio che si spezza quando nelle loro vite irrompe Alessio Patriarca, figura magnetica e destabilizzante. La gelosia, i sentimenti taciuti e la tensione emotiva diventano il motore di una narrazione intensa e disincantata, capace di svelare l’animo umano nei suoi angoli più oscuri.

Attorno ai protagonisti ruotano personaggi secondari che secondari non sono: Vittorio e Michel nella “stanza dei colombi”, Caterina, con la sua voce rovinata dalle sigarette, che veglia sulla figlia Dacia, sospesa tra la vita e la possibilità di non nascere, e Patrizia, solitaria custode di una villa a Tivoli assediata dagli uccelli. Figure che arricchiscono il romanzo di sfumature e significati, rendendo la trama un mosaico di vite e relazioni.

Lo sfondo è una Roma feroce e malinconica, borghese solo nei sentimenti superstiti. Palazzi, appartamenti e spazi che per i protagonisti si trasformano in gabbie, metafore di un’esistenza senza apparente futuro, dove il passaggio alla maturità sembra impossibile e ogni scelta appare un vicolo cieco. Con una scrittura incisiva e vibrante, Giorgio Ghiotti racconta la sonnolenza feroce dei neo-quarantenni e l’inevitabile confronto con se stessi e con gli altri, in un mondo che sembra aver smarrito ogni orizzonte.

L’autore

Giorgio Ghiotti (1994), vive a Roma. Ha esordito giovanissimo con Dio giocava a pallone (nottetempo 2013), Rondini per formiche (nottetempo 2016). Con Hacca ha pubblicato Gli occhi vuoti dei santi (2019) e Atti di un mancato addio (2021), entrambi candidati al Premio Strega. Collabora con riviste e blog letterari.

