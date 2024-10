Gerald Murnane: Corpi idrici

La casa editrice La Nave di Teseo ha portato in libreria nel mese di settembre il libro Corpi idrici, di Gerald Murnane. Il volume esce nella collana Oceani con la traduzione di Elena Malanga.

Se il prestigio del maestro australiano Gerald Murnane, negli ultimi tempi sempre tra i favoriti per il Premio Nobel, si basa in gran parte sui suoi romanzi – basti pensare a Le Pianure, vincitore di svariati premi internazionali e acclamato best seller – i suoi racconti, mai approdati in Italia fino a questo momento, sono tra gli esempi più brillanti e peculiari di questa forma narrativa dai tempi di Borges, Beckett e Nabokov.

Corpi idrici – Gerald Murnane

Per la prima volta tradotti in italiano, i racconti di Gerald Murnane che compongono questo volume sono un campionario dello straordinario talento del più grande scrittore australiano contemporaneo.

Sono storie che introducono il lettore nell’universo letterario di Murnane, nei meandri della sua immaginazione, tra segreti che attendono di essere risvegliati nella memoria e trovate sorprendenti: “il tema, a volte chiaro e avvincente e a volte elusivo, mi cercava: catturava la mia attenzione; ammiccava; mi turbava; si annidava dolorosamente nel mio cuore e non mi dava pace finché non lo trasformavo in parole”.

Lo stile disciplinato e raffinato con cui Murnane porta alla luce le sue scoperte sa essere dolce e brutale, ineguagliabile nei vividi ritratti di genitori, zii, zie e bambini, capace di descrivere con la stessa precisione l’ansia e l’imbarazzo, la vergogna e la gioia.

Fino a confidarsi nel capolavoro L’entroterra di Gaaldine, una storia-manifesto che racchiude il segreto di cosa significhi per Murnane scrivere narrativa, e della dolorosa decisione di abbandonarla per oltre un decennio.

L’autore

Gerald Murnane è nato a Melbourne nel 1939. Acclamato autore di romanzi, racconti, saggi e poesie, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui: Patrick White Literary Award, Melbourne Prize for Literature, Adelaide Festival Literature Award for Innovation, Victorian Premier’s Literary Award.

