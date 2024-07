Nasce “Bussola”: il primo evento immersivo per riconoscere e creare un ecosistema culturale

Giovedì 4 e venerdì 5 luglio a Venaria, presso la Reggia della Venaria Reale, si terrà la prima edizione di BUSSOLA: due giorni intensivi di riflessione, confronto e networking per chi opera in campo culturale. Un’iniziativa promossa da Hangar Piemonte, l’agenzia per le trasformazioni. BUSSOLA coinvolgerà istituzioni, stakeholders, policy makers, operatori culturali nazionali e realtà del territorio piemontese selezionate con le call di Hangar Point 2022 e 2024 che hanno ricevuto e che riceveranno l’accompagnamento di Hangar per la trasformazione culturale dei propri spazi. Un’occasione unica di ascolto, dialogo e scambio di esperienze, suggestioni e visioni per orientare organizzazioni e reti in maniera sempre più efficace nei processi di trasformazione culturale di luoghi e territori. Frutto di un processo di ideazione collettiva, l’evento è guidato dalla direttrice di Hangar Piemonte Mara Loro e coinvolge un team transdisciplinare composto da artisti, curatori ed esperti.

SCOPRI TUTTE LE ULTIME NEWS DI ARTE E CULTURA

«La costruzione di questo evento – spiega Mara Loro, direttrice e project manager di Hangar – è frutto di un lavoro condiviso a vario titolo con tutti i soggetti che parteciperanno, dalla messa a fuoco dei contenuti oggetti di dialogo, alle modalità di confronto e di dialogo. L’obiettivo è di costruire un evento rilevante nella misura in cui ciascun soggetto partecipante possa soddisfare una propria necessità di approfondimento».

Due giorni e tanti momenti

La due giorni prevederà un insieme di momenti differenti: dagli speech che daranno gli input ispirazionali per orientare le riflessioni, agli speaker corner in cui le realtà culturali ospiti narreranno come nella pratica affrontano i temi messi a fuoco, dai tavoli di lavoro in cui tutti i partecipanti potranno individuare le questioni-chiave attorno alle quali cercare nuovi orientamenti, alle pratiche artistiche. La bussola, che dà il nome all’evento, sarà anche lo strumento, metaforico e reale, che Hangar Piemonte ha scelto per orientare il percorso inaugurato. Un gioco studiato appositamente per l’occasione, durante il quale i protagonisti, potranno direzionare l’ago della bussola verso uno dei quattro punti cardinali da esplorare: organizzazioni, stili, bisogni e comunità, scelti grazie a una serie di domande emerse nel periodo di preparazione dell’evento. Ogni turno sarà dedicato ad una riflessione sul come raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e qualità desiderati, temi cardine della due giorni.

Ad accompagnare i partecipanti in questo viaggio ci saranno molte guide esperte, a partire dalle 8 realtà nazionali scelte come modelli possibili e fonti di ispirazione: gli esponenti saranno protagonisti anche di uno speaker corner dove potranno narrare e condividere la propria esperienza e rispondere alle domande del pubblico. Presenti anche 3 guide di livello internazionale: con l’esperta in sviluppo locale e rigenerazione urbana Tecla Livi si parlerà di sostenibilità attraverso il focus sulla “fotografia” dello stato dell’arte dei luoghi di cultura in Italia; con il project manager di Pesaro Capitale Italiana della Cultura Agostino Riitano verrà approfondito il tema della qualità delle azioni culturali territoriali mentre, Daniel Blanga Gubbay, direttore artistico del KunstenFestivaldesartes di Bruxelles, terrà un incontro sulla qualità della curatela in ambito performativo nella relazione con il territorio e nella co-immaginazione artistica.

L’appuntamento rappresenterà un’opportunità unica nel suo genere per creare reti e riconoscere un vero e proprio ecosistema culturale. BUSSOLA è un evento che vuole produrre nuove conoscenze attraverso il confronto di molteplici esperienze. Un’occasione imperdibile, quindi, che vede Hangar Piemonte consolidarsi sempre più come attivatore di dialogo e dibattito tra enti, istituzioni, stakeholders, policy makers, luoghi e soggetto impegnato nella costruzione di reti complesse interessate alla sostenibilità dei luoghi e alla qualità della proposta e della domanda di arte e di cultura.

Gli organizzatori di Bussola

BUSSOLA è stato realizzato anche grazie al confronto e dialogo con: Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Scuola e Patrimonio delle attività culturali, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Lo Stato dei Luoghi, Rete Rimediare, Confcooperative, Fondazione Fitzcarraldo (Artlab), CCW – Cultural Welfare Center, Fondazione per l’Architettura Torino, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. – Spazi Ospiti: La Foresta – Accademia di Comunità, Casa della Comunità Savena – Santo Stefano di Bologna, FuoriLuogo Asti, Kilowatt – Serre dei Giardini Margherita, Sementeria Artistica, Cantieri Teatrali Koreja, Magnete Milano, Ex Asilo Filangeri di Napoli. Spazi Accompagnati 2023: Fabbrica dei suoni, Comune di Rovasenda, Comune di Novara, YGGDRA Aula Studio, Progetto Snodi, Istituto Comprensivo di Fiano, Compagnia Melarancio Cooperativa sociale ETS, Asl TO3 Grugliasco. Spazi Accompagnati 2024: Banda Larga APS, Atelier Laboratorio delle Buone idee APS, Associazione T.A.A.C. (Cripta747), ICO Impresa Sociale, Comune di Venaria, Fondazione Pistoletto Cittadellarte Onlus, Politecnico di Torino, Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, Mastronauta APS ETS, Club Silencio, Onda Larsen, Comune di Rifreddo, Collaboratorio APS, Kaninchen-Haus APS, Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte.