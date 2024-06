Presto in libreria Fuoco al fuoco, di Candice Fox

Si intitola Fuoco al fuoco, ed è il thriller di Candice Fox che la casa editrice Marcos y Marcos porta in libreria dal 3 luglio prossimo. La traduzione è di Beatrice Sterza.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

“Perché Tilly l’ho uccisa io!’ Di colpo i suoi occhi si erano fatti duri e feroci. ‘Verrebbero fuori di lì, se lo sapessero. Metterebbero fine a tutto questo. Diteglielo e basta. Diteglielo e basta! L’ho uccisa io! Perché non volete dirgli che l’ho uccisa io!”.

Candice Fox – Fuoco al fuoco

Lynette Lamb sta per arruolarsi in polizia, e nella baldoria dei festeggiamenti finisce a letto con un hacker. Licenziata il primo giorno di lavoro. Il detective Charlie Hoskins era infiltrato da cinque anni in una banda di motociclisti criminali. Rischiava la vita ogni giorno per raccogliere prove contro di loro, finché un hacker intraprendete non gli fa saltare la copertura.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Sopravvissuto per miracolo. Surge è tutto cuore, muscoli e istinto; doti non trascurabili per un poliziotto, se ti ricordi di rispettare le regole. Quando salva la vita di un ragazzo facendo di testa sua, è il primo a stupirsi che gli strappino il distintivo. Su questo terzetto di coraggiosi irregolari ricade una missione segreta: ritrovare una bambina scomparsa due anni prima sulla spiaggia di Santa Monica.

I genitori sono convinti che sia ancora viva. Per costringere la polizia a riaprire le indagini, bruciano una dopo l’altra le prove custodite nel Laboratorio biologico forense di Los Angeles, tenendo tre ostaggi sotto tiro. Polizia e FBI non possono cedere apertamente al ricatto.

Ma Lynette Lamb non vede l’ora di dimostrare quanto vale, Charlie non tollera che vadano in fumo le prove raccolte con il sangue contro i Death Machines e Surge adora le missioni impossibili. Hanno ventiquattro ore di tempo per ritrovare la piccola Tilly, riccioli neri, sorriso da bimba di cinque anni allegra e canterina. Annegata, come hanno concluso le indagini? Viva, viva e prigioniera chissà dove, chissà con chi?

L’autrice

Candice Fox è nata a Sidney in una famiglia pronta ad accogliere non solo figli propri e altrui, ma anche un’ampia gamma di animali selvatici feriti. In questa comunità vivacissima ha coltivato la sua passione per il crimine, espressa felicemente in thriller che negli Stati Uniti hanno scalato le classifiche del New York Times. I romanzi di Candice Fox sono tradotti in tutto il mondo; in Australia è l’autrice di gialli più amata, l’unica ad aver vinto tre volte gli ambìti Ned Kelly Awards.

#Commissioniguadagnate