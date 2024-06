S.J. Bennett torna in libreria con il romanzo Morte tra i diamanti. Sua Maestà la regina indaga. Il nuovo giallo è uscito in queste settimane per Mondadori.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Con la sua immancabile, raffinata ironia, S.J. Bennett ci regala un nuovo, appassionante episodio che vede la regina Elisabetta nei panni di abile e spregiudicata detective, per risolvere un caso che minaccia le fondamenta della sua stessa famiglia.

S.J. Bennett – Morte tra i diamanti

È il 1957 e la giovane Elisabetta II, di ritorno dal suo primo viaggio a Parigi nei panni di sovrana del Regno Unito, viene informata di un duplice omicidio: un uomo e una donna sono stati uccisi in un pied-à-terre frequentato da alcuni membri del Club Artemis, un esclusivo gruppo dell’alta società inglese di cui fa parte lo stesso principe Filippo.

ACQUISTA IL LIBRO

L’ultima cosa di cui ha bisogno la giovane Elisabetta, che sta lavorando alacremente perché il suo paese abbia un ruolo rilevante nell’Europa del dopoguerra, è uno scandalo che la coinvolga. Certo, può contare sui vecchi segretari di suo padre, che da sempre la affiancano con efficienza: ma può davvero fidarsi di loro?

Mentre le indagini sull’omicidio proseguono, Elisabetta capisce che non può più affrontare queste sfide da sola: così, quando incontra l’ex crittografa Joan McGraw, decide di assumerla come assistente e scoprire da sé cosa si nasconde dietro al delitto.

L’autrice

S.J. Bennett è una scrittrice inglese e un’appassionata della monarchia britannica. Ha conseguito un dottorato in Letteratura italiana presso l’università di Cambridge e vive a Londra. È autrice di Il nodo Windsor (2021), Un problema da tre cani (2022) e Un omicidio molto reale (2023), i primi tre romanzi della serie che ha come protagonista la regina Elisabetta, tutti editi da Mondadori.

#Commissioniguadagnate