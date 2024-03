‘Libere per Costituzione’, la storia delle donne che hanno fatto l’Italia

Libere per Costituzione, le 21 donne che hanno fatto l’Italia, è un bellissimo volume che la casa editrice Salani porta in libreria nel mese di Marzo. Il volume è scritto da Serena Riglietti, Margherita Madeo, Valeria De Cubellis.

La storia delle donne che hanno fatto l’Italia. 21 donne coraggiose. 21 ritratti appassionanti. 21 storie per imparare a essere liberi. Le storie delle nostre madri Costituenti, donne straordinarie che con il loro infaticabile operato hanno immaginato e costruito un’Italia migliore.

Libere per Costituzione – Storia delle donne che hanno fatto l’Italia

“Stringiamo le schede come biglietti d’amore”

È il 2 giugno 1946, è un grande giorno per l’Italia, ai seggi c’è fermento: per la prima volta in massa anche le donne si recano al voto, per dare forma al futuro del nostro Paese. Stringono fiere le loro tessere elettorali, ancora intonse. Attendono pazienti in fila e quando è il loro turno si tolgono il rossetto, per non invalidare nella chiusura della scheda il loro voto.

Si vota per la Repubblica, ma anche per scegliere i membri dell’Assemblea costituente. Ventuno donne ne faranno parte e il loro contributo alla Costituzione sarà fondamentale. In queste pagine si raccontano le loro incredibili vite, come sono riuscite a nutrire i propri sogni e come hanno lottato per realizzarli.

Donne che si sono incontrate sul terreno comune dell’affermazione dei diritti e dell’uguaglianza di tutti, senza alcuna discriminazione, restando unite e superando le diversità in vista di un obiettivo condiviso. Vite comuni e nello stesso tempo sorprendenti che ci incoraggiano a custodire il dono più prezioso che abbiamo ricevuto in eredità: essere cittadine e cittadini liberi che non hanno paura di credere in un mondo migliore e di fare tutto il possibile per costruirlo.

Le autrici

VALERIA DE CUBELLIS è nata in provincia di Torino, dove vive e lavora. Fin da bambina ha manifestato una grande passione per la scrittura. È autrice e realizza e promuove laboratori di narrazione dedicati ai bambini.

MARGHERITA MADEO è nata a Corigliano Calabro, oggi Corigliano-Rossano, e qui vive e lavora. Avvocato, è da sempre appassionata di Diritto Costituzionale. Innamorata della democrazia, privilegia come settori di studio i temi legati alle donne, ai loro diritti e alla normativa sulla parità di genere.

SERENA RIGLIETTI è nata a Pavia ma vive e lavora a Pesaro, E una famosa illustratrice di libri per ragazzi: sue sono le illustrazioni italiane della prima edizione della saga di Harry Potter e durante più di vent’anni di carriera ha pubblicato con editori italiani e stranieri.

