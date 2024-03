Leif Beiley: Rotta su Crusoe

Leif Beiley è l’autore del romanzo Rotta su Crusoe, che la casa editrice Nutrimenti porta in libreria dal 29 marzo prossimo. La traduzione dall’inglese è di Stefano Spila.

Rotta su Crusoe è la storia avvincente di Cliff Demont, la cui vita cittadina, confortevole e borghese, va in pezzi all’improvviso.

In una giornata ventosa del novembre del 1986, perde infatti il lavoro nello studio di architettura dove lavora da quattordici anni. E quando arriva a casa per dare la notizia alla moglie, la trova a letto con uno sconosciuto.

Fine del lavoro e fine del matrimonio, tutto nello stesso giorno. Improvvisamente alla deriva, Cliff trova rifugio a bordo della barca a vela di un amico ormeggiata al molo di un fatiscente porto di Los Angeles. Ed è qui che inizia lo strano viaggio verso Crusoe. Una navigazione oceanica, ricca di colpi di scena, che cambierà per sempre la vita di Cliff. Un’avventura in mare che si legge tutta d’un fiato.

Leif Beiley, in un romanzo ambientato negli anni ’80, racconta l’avventura di un uomo, grande surfista e appassionato di vela, che, dopo aver perso tutto, entra a far parte di un equipaggio in partenza verso l’isola di Robinson Crusoe, al largo delle coste del Cile, per consegnare delle casse di armi destinate ai guerriglieri che combattono il Generale Pinochet.

L’impresa si rivelerà però molto più ardua del previsto. La navigazione fino all’isola si svolge infatti senza intoppi, ma all’appuntamento per la consegna delle armi l’equipaggio dello Staghound cade in un agguato e inizia così un avventuroso e sanguinoso viaggio di ritorno verso la California, ricco di colpi di scena. La narrazione è resa ancora più interessante dalla descrizione, rigorosa e competente, degli aspetti della navigazione oceanica a vela.

L’autore

Leif Beiley è un progettista di barche a vela. Lui e le sue imbarcazioni hanno vinto regate importanti e prestigiosi riconoscimenti, e Leif ha scritto oltre sessanta articoli su varie riviste di vela. Nel 2020 ha pubblicato Voyage to Crusoe, un romanzo ispirato da alcune delle situazioni e dei personaggi che ha incontrato nel corso dei suoi viaggi, tra regate e crociere.

