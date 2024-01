Costanza Afan De Rivera e L’ultima leonessa

Costanza Afan De Rivera è l’autrice del libro L’ultima leonessa. La vita di Giulia Florio, mia madre, che la casa editrice Sperling&Kupfer porta in libreria in questo mese di gennaio.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Attraverso gli occhi della figlia Costanza, rivive la figura di Giulia Florio, l’ultima discendente della leggendaria famiglia che ha dominato la scena siciliana e quella nazionale tra il XIX e il XX secolo.

L’ultima leonessa – Costanza Afan De Rivera

Giulia nasce a Palermo nel 1909, durante il declino della dinastia e all’ombra di una madre ingombrante, bellissima e carismatica, da cui eredita il carattere di combattente indomita e nient’altro.

ACQUISTA IL LIBRO

Presto, infatti, ai fasti della belle époque seguono anni difficili e le abitudini dei Florio cambiano lentamente ma inesorabilmente. Giulia però non si lascia abbattere, si trasferisce a Roma, studia, lavora tenacemente, costruisce da zero la propria autonomia e trasforma la sua vita in un capolavoro.

Donna Costanza Afan de Rivera Costaguti (1950-2020) è stata l’ultima discendente di Ignazio e Franca Florio. Madre di un figlio e nonna di un nipote adorato, si è impegnata tutta la vita per custodire e tramandare la memoria dei suoi genitori, il marchese Achille Belloso Afan de Rivera Costaguti e Giulia Florio.

È stata fondatrice e presidente onoraria dell’associazione culturale «La Sicilia dei Florio» che vuole proporsi come simbolo di una Sicilia fiorente e operosa, e ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Palermo, dove si era trasferita negli ultimi anni di vita.

L’autrice

Donna Costanza Afan de Rivera Costaguti, nata a Roma nel 1950, è l’ultima nipote e discendente di Ignazio e Franca Florio. L’impegno della sua vita è di custodire e tramandare la memoria dei suoi genitori, il marchese Achille Belloso Afan de Rivera Costaguti e Giulia Florio, i cui nomi oggi sono ricordati nel Giardino dei Giusti, in Israele, per aver dato rifugio nel loro palazzo a moltissimi ebrei romani durante le persecuzioni razziali del 1943.

Si è dedicata fin da giovanissima alla politica ed è fondatrice e presidente onorario dell’associazione culturale «La Sicilia dei Florio» che vuole proporsi come simbolo di una Sicilia fiorente e operosa, che continui sulla via intrapresa dal nonno Ignazio e dallo zio Vincenzo. Ha un figlio e un adorato nipote. Negli ultimi anni si è trasferita stabilmente a Palermo e in riconoscimento del «suo amore per la città e per il suo impegno alla promozione dell’intera Sicilia nel mondo nel ricordo della famiglia Florio» ha ricevuto la cittadinanza onoraria.