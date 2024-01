Dallo scorso 1 dicembre è in libreria per Jimenez Edizioni True West. La vita, il lavoro e i tempi di Sam Shepard, scritto da Robert Greenfield. Il volume è tradotto da Ludovica Marani.

> SCOPRI I MIGLIORI TITOLI DI SAM SHEPARD<

Nella sua biografia definitiva, forte di decine di interviste, Robert Greenfield rende omaggio alla brillante carriera di un personaggio poliedrico, un grande scrittore, attore e drammaturgo americano che fu il primo a portare la sensibilità del rock’n’roll nel teatro.

Robert Greenfield – True West. La vita, il lavoro e i tempi di Sam Shepard

Oltre che il titolo di una sua celebre opera teatrale, True West è la storia del lungo e accidentato viaggio di Sam Shepard da una piccola città della California fino a diventare un drammaturgo e una star del cinema di fama internazionale. Figlio unico di un padre alcolizzato con cui non è mai riuscito a relazionarsi, Shepard si è creato un personaggio pubblico come un autentico archetipo americano: il solitario, il cowboy, il vagabondo, lo straniero in terra straniera.

> ACQUISTA QUI IL LIBRO <

In questa biografia “definitiva”, Robert Greenfield accompagna il lettore sui palchi di quartiere a Lower Manhattan negli anni Sessanta, nella scena jazz del Village Gate di New York, nel teatro off di Londra negli anni Settanta, nel leggendario tour Rolling Thunder di Bob Dylan e nella realizzazione delle sue opere maggiori, tra cui Buried Child (Il bambino sepolto), per cui ha ricevuto il premio Pulitzer nel 1979.

Esplorando i rapporti del drammaturgo con Patti Smith, Bob Dylan, Joni Mitchell e Jessica Lange attraverso il lungo arco della sua brillante carriera, Greenfield descrive chi era veramente Sam Shepard, compiendo il ritratto di una personalità complessa e difficile da gestire.

Ne emerge non solo un grande autore americano, ma anche un personaggio unico e ricco di sfaccettature che è stato in grado di trasformare il dolore delle sue esperienze di

vita in opere geniali e per nulla canoniche, la cui accettazione ha sempre rappresentato un problema per pubblico e critica. Ribelle, visionario, talentuoso e mai scontato, Sam Shepard ha sempre reagito alle critiche

nel miglior modo possibile: continuando a fare le cose a modo suo.

L’autore

Robert Greenfield, ex redattore della redazione londinese di Rolling Stone, è autore di diversi libri sul rock classico, tra cui S.T.P.: A Journey Through America with the Rolling Stones, nonché delle biografie di Bill Graham, Jerry Garcia, Timothy Leary, Ahmet Ertegun, Burt Bacharach e Augustus Owsley Stanley III. Premiato come romanziere, drammaturgo e sceneggiatore, ha pubblicato racconti su GQ, Esquire e Playboy. Vive in California.