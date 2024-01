Alfredo Giacobbe racconta Michael Schumacher

La casa editrice 66thand2nd propone in libreria un bellissimo volume di Alfredo Giacobbe, dal titolo Michael Schumacher. L’uomo dietro la visiera. Il libro esce nella collana Vite Inattese.

A 10 anni dal tragico incidente che ha interrotto per sempre la carriera del pilota che ha cambiato la storia della Formula 1, privandoci della sua voce.

Michael Schumacher – Alfredo Giacobbe

L’arrivo di Michael Schumacher all’inizio degli anni Novanta stravolge il mondo della Formula 1. Perfino Ayrton Senna, il pilota più temuto e venerato di sempre, si sente minacciato. Flavio Briatore lo coccola, ma una volta che il tedesco avrà vinto due Mondiali con la sua Benetton, dovrà lasciarlo andare alla Ferrari.

A Maranello Schumacher trova una scuderia in pezzi a causa degli ultimi insuccessi, che deve ricostruire dalle fondamenta. Con la Rossa vince cinque titoli mondiali consecutivi, riscrivendo la storia della Formula 1. Eppure il suo dominio incontestato non è riconosciuto dai colleghi in pista, né dagli addetti ai lavori.

Aggressivo, scorretto e imbroglione. Oppure, come sostengono i suoi pochi amici, timido, sensibile e generoso. Chi è davvero Michael Schumacher? Alfredo Giacobbe ricostruisce la scalata al successo del talento tedesco, grazie anche alle voci degli addetti ai lavori. Al racconto, l’epopea di una vita, manca una voce soltanto: quella di Michael, scampato alla morte nel 2013, dopo un grave incidente sciistico, che ha drammaticamente stravolto la sua vita.

L’autore

Alfredo Giacobbe è nato a Napoli nel 1978. Scrive per «l’Ultimo Uomo» e per «La Regione». Ha contribuito all’antologia Rivali. Sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport (Einaudi, 2022) e ha pubblicato racconti di narrativa su diverse riviste letterarie.