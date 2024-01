Pubblicato da Marsilio sul finire del 2023, Pasolini nostro contemporaneo. Prospettive ed eredità è un volume curato da Maura Locantore. Il libro esce nella collana Ricerche.

Dalla matrice esistenziale e dalla vocazione sperimentale della sua produzione, è invalsa la tendenza di leggere tutta l’opera di Pasolini come un unicum, in cui si declinano, in varie forme, le sfaccettature di alcune ossessioni, e di guardare alla parabola pasoliniana come una sola, vasta azione di militanza, che si snoda nell’impegno civile e che prolifera nel flusso di idee e di affetti radicati nella biografia.

Maura Locantore – Pasolini nostro contemporaneo

Pasolini nostro contemporaneo. Prospettive ed eredità raccoglie i contributi dell’importante convegno organizzato dal Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia a chiusura delle celebrazioni del centenario del poeta e vuole mettere in luce, nella mutevolezza dei suoi testi critici e, persino, nel carattere incompiuto di molte sue prove letterarie, la inesausta ricerca di un’intensità fuori della parola ed esorbitante dai modi letterari.

È il contatto diretto con la realtà, lo scavalcare la limitatezza, l’inadeguatezza, la corruzione del linguaggio, che genera la pasoliniana contaminazione di sempre nuovi codici espressivi, che trova senso e continuità in un bisogno di autenticità, in un desiderio spasmodico di conquistare una dimensione di verità integrale: un’urgenza atavica, fanciullesca, al tempo stesso sacra e narcisistica, il cui adempimento Pasolini sente continuamente minacciato.

La curatrice

Maura Locantore, studiosa di lunga data dell’opera di Pasolini, ha pubblicato molti contributi nell’ambito della critica letteraria. È Segretaria del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario di Pasolini, istituito dal Ministero della Cultura; è attualmente impegnata in un progetto di ricerca presso l’Université de Poitiers ed è stata docente incaricata del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Basilicata. Ha curato e partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali.

Per le edizioni Marsilio ha curato nel 2022 il volume «Io lotto contro tutti». Pier Paolo Pasolini: la vita, la poesia, l’impegno e gli amici; tra i suoi altri lavori si ricordano: La sfinge nell’abisso. Pier Paolo Pasolini. Il mito, il rito e l’antico (UniversItalia 2020) e «Non sono venuto a portare la pace ma la spada». Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, cinquant’anni dopo in Basilicata (Sinestesie 2015).