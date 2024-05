Dallo scorso 7 maggio è in libreria per La Tartaruga, Autoritratto, di Carla Lonzi. Nel volume sono presenti anche le foto originali della prima edizione.

Dopo il successo di Sputiamo su Hegel, prosegue la ripubblicazione delle opere complete di Carla Lonzi con uno dei volumi più significativi e rivelatori di un’intera epoca, il cui lascito ci dice molto anche sull’oggi.

Carla Lonzi – Autoritratto

Una delle più acute critiche d’arte degli anni sessanta, prima di lasciare la professione per dedicarsi al femminismo, scrive questo libro straordinario in cui chiama a colloquio, in un seducente ‘convivio’, gli artisti che furono indiscutibili protagonisti di una stagione altissima dell’arte italiana. E il corredo iconografico del volume conferma questo senso di un’immersione nel vissuto dell’arte contemporanea, affiancando alle riproduzioni delle opere anche, e soprattutto, immagini private, foto di viaggio e di famiglia.

«L’opera d’arte è stata da me sentita, a un certo punto, come una possibilità d’incontro. Cosa rimane, adesso che ho perso questo ruolo all’interno dell’arte? Sono forse diventata artista? Posso rispondere: non sono più un’estranea.»

Con questa riflessione, nel 1969 Carla Lonzi è pronta a far precipitare Autoritratto nella galassia della critica d’arte in Italia, attribuendo al suo libro-asteroide proprietà che associamo agli oggetti provenienti da un altro spazio, da un altro piano: la meraviglia della scoperta, la fascinazione verso qualcosa di cui non si capiscono immediatamente i contorni, ma che avrà dei riverberi profondi non solo sul modo di intendere la critica d’arte, ma anche sul dialogo tra persone impegnate a ragionare sul senso del proprio lavoro, come le artiste e gli artisti coinvolti nel libro. L’obiettivo, in una scrittura che si ostina a essere libera rispetto ai tipici codici culturali con cui attribuiamo valore alle cose, è stabilire un punto di contatto orientato all’autenticità, cercare di avvicinarsi il più possibile a un momento di luce nella vita interiore. Autoritratto è un libro fondamentale per come si scrive d’arte, ma è anche il preambolo della pratica dell’ascolto che rivoluzionerà il femminismo di Carla Lonzi e rappresenta un documento inestimabile per cui vuole esplorare la zona di contatto in cui la teoria, dissolta in qualcosa di nuovo, si fa anche letteratura.

L’autrice

Carla Lonzi (Firenze, 6 marzo 1931 – Milano, 2 agosto 1982) è stata una scrittrice e critica d’arte italiana, femminista teorica dell’autocoscienza e della differenza sessuale. Nel 1970, con l’amica artista Carla Accardi ed Elvira Banotti, crea il gruppo femminista Rivolta Femminile; tra i suoi scritti più importanti: La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti; La presenza dell’uomo nel femminismo; Taci, anzi parla. Diario di una femminista; Rapporti tra la scena e le arti figurative dalla fine dell’800; Sputiamo su Hegel e altri scritti; e Scacco ragionato. Poesie dal ’58 al ’63.

