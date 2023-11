Sei una bestia, Viskovitz. Un libro di Alessandro Boffa

Alessandro Boffa fa il suo esordio nel mondo della letteratura in questo periodo. Il suo primo libro si intitola Sei una bestia, Viskovitz, ed è pubblicato dalla casa editrice Quodlibet.

Il volume esce nella collana Compagnia Extra. Ecco il prologo:

Come va la vita, Viskovitz?

Ma non ci pensi mai al sesso, Viskovitz?

Stai perdendo la testa, Viskovitz

Non per cercare il pelo nell’uovo, Viskovitz…

Hai le corna, Viskovitz

Non è tutto oro quel che luccica, Viskovitz

Belle porcherie, Viskovitz

Hai fatto strada, Viskovitz

E lei che disse, Viskovitz?

Meno parli e meglio è, Viskovitz

Sei da prendere con le pinze, Viskovitz

Ti sei fatto un brutto nome, Viskovitz

Chi ti credi di essere, Viskovitz?

Ti sei messo il cuore in pace, Viskovitz

Come ti sei ridotto, Viskovitz

Buon sangue non mente, Viskovitz

Che brutta cera, Viskovitz

Bevici sopra, Viskovitz

Sono cose che fanno inferocire, Viskovitz

Sei una bestia, Viskovitz

Racconti di vita animalesca (il ghiro, la lumaca, lo squalo, lo scorpione ecc.) in prima persona, raccontati dallo stesso animale, che si chiama sempre Viskovitz, con una permanente e leggera comicità, lo stupore per le bizzarrie del comportamento zoologico, e per le forme infinite e incredibili di accoppiamento e procreazione.

L’autore

Alessandro Boffa è nato a Mosca. Ha fatto il biologo, ha vissuto a lungo in Estremo Oriente e in California, e ora abita a Roma. Sei una bestia, Viskovitz (1998) è il suo primo libro. Tradotto in oltre venti lingue è stato un grande successo in Italia e all’estero.