Equivoci e malintesi, di Bruno Fonzi

La casa editrice Quodlibet propone in libreria in questo periodo il volume di Bruno Fonzi, Equivoci e malintesi. Il libro contiene anche un interessante saggio di Massimo Raffaeli.

La realtà, sembra voler dire Fonzi, è un rifrangersi di equivoci, un teatrino delle illusioni che produce uno spettacolo sempre nuovo, beffardo, esilarante, crudele.

La commedia di costume che l’autore mette in scena ha per protagonista la borghesia media e alta della capitale, della provincia, ma anche delle città industriali del Nord, rappresentata nella sua dimensione quotidiana di piccole viltà, compromissioni, sogni, velleità.

I suoi personaggi rimangono spesso ancorati a una trepidazione di eterni adolescenti, protesi nello sforzo di afferrare un brandello di vita, poco favoriti dalle rivincite del caso o dell’imprevisto; la Storia, nei suoi momenti più epici e memorabili, li lambisce appena, cogliendoli impreparati.

In quella zona grigia dove il singolo individuo si nasconde dalle vicende collettive si dispiega tutta la modernità di Fonzi narratore: come in quei racconti ambientati tra la fine della guerra e la Liberazione, dove il confine tra eroi, vittime e colpevoli appare assai labile e confuso.

Ampio è il ventaglio delle situazioni e dei tipi umani che l’autore delinea: dalle atmosfere campestri, dove il richiamo della natura è minacciosa sensualità, ai ritrovi di giovani intellettuali nei caffè di una Roma appena liberata e ancora attonita; dalla rappresentazione del mondo cittadino dei diseredati alla satira sottile dei riti mondani.

L’autore

Bruno Fonzi (Macerata 1914 – Torino 1976) ha studiato a Torino, dove è vissuto dopo una lunga parentesi romana. Ha compiuto numerose traduzioni di classici e di contemporanei (Boswell, Hemingway, Twain, O’Neill, O’Brien, Sontag). Oltre ai racconti, scritti tra il 1942 e il 1974 e qui riuniti nella loro totalità, Fonzi ha pubblicato due romanzi, Il maligno (Einaudi, 1964) e Tennis (Einaudi, 1973).