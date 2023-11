Bluets, di Maggie Nelson

Si intitola Bluets ed è il libro di Maggie Nelson uscito in questo periodo per la casa editrice nottetempo. Il volume è pubblicato con la traduzione di Alessandra Castellazzi.

Viscerale e spirituale, oracolare e trasparente, Bluets è un capolavoro di grazia e innovazione letteraria. “Maggie Nelson è oggi una delle scrittrici più elettrizzanti in America.”

Maggie Nelson – Bluets

“E se cominciassi dicendo che mi sono innamorata di un colore?” Così Maggie Nelson avvia la sua esplorazione lirica, filosofica e inesorabilmente sincera di un momento di profonda angoscia personale, rifratta attraverso il blu.

Nel ricostruire l’ossessione di tutta una vita per questo colore – il suo sguardo che sempre lo cerca, i suoi sogni popolati di figure intrise d’azzurro – ecco che le sfumature e i significati di blu, come un prisma, le restituiscono tutte le sfaccettature del suo dolore per la fine di una relazione e per la sofferenza di un’amica quadriplegica.

La scrittura rifiuta i rassicuranti pudori e interroga la depressione, il sentimento del sacro, l’abuso di alcol e il desiderio, dialogando con famose “figure in blu”, tra cui Joni Mitchell, Billie Holiday, Ykes Klein, Leonard Cohen e Andy Warhol.

L’autrice

Maggie Nelson (San Francisco, 1973) è autrice di diversi libri di poesia e prosa, tra cui Gli argonauti (2016, vincitore del National Book Critics Circle Award) e Sulla libertà (2021), entrambi pubblicati in Italia da il Saggiatore. Il suo lavoro le è valso numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e all’estero.