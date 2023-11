Il segreto di Amador, di Kiko Amat

Kiko Amat è l’autore del libro Il segreto di Amador, portato di recente in libreria da edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Pino Cacucci.

Il segreto di Amador è un romanzo intenso, violento, vertiginoso, con ampi sprazzi di dolorosa umanità calpestata, amore e vendetta, riscatto impossibile e inaspettata sensibilità, scritto in un gergo in buona parte inventato dall’autore ispirandosi a quello delle bande metropolitane di Barcellona.

Il segreto di Amador – Kiko Amat

Amador milita in un gruppo di naziskin ultras del Barcellona, ma il calcio è l’ultima delle sue passioni: con i suoi picchiatori spaccia droga, estorce somme considerevoli ricorrendo alla violenza più brutale, e giusto per passatempo si scontra con bande di tifosi avversari. Il suo capo è El Cid, psicopatico senz’anima.

E tra i tanti segreti inconfessabili che Amador cela agli altri, c’è il più pericoloso: l’omosessualità, e l’amore che lo ha legato al Cid. Un segreto che, nel suo ambiente, gli costerebbe sicuramente la vita, o lo costringerebbe a uccidere chiunque se ne avveda.

La sordida esistenza di Amador incrocia quella silente e cupa di César, ex giocatore di rugby e killer su commissione: un sequestro, un bottino scomparso, e le due vite a perdere di Amador e César entrano in collisione… senza esclusione di colpi.

L’autore

Kiko Amat (1971) è nato a Sant Boi de Llobregat, nella periferia barcellonese. Suo padre era un rugbista e sua madre un’ausiliaria del manicomio locale. Ha lasciato gli studi a diciassette anni per diventare mod, cleptomane, venditore di dischi, edicolante, cassiere in un McDonald’s, operaio alla catena di montaggio alla Seat, guardiano in un campeggio, fattorino e cameriere in un grand hotel a Londra. Ha pubblicato i romanzi El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que hacen BUM (2007), Rompepistas (2009), Eres el mejor, Cienfuegos (2012), Antes del huracán (2018) e Il segreto di Amador (2021), tutti per Anagrama. È inoltre autore di tre libri di non-fiction, Mil violines (2011), Chap chap (2015) e Los enemigos; cómo sobrevivir al odio y aprovechar la enemistad (2022). Attualmente è co-sceneggiatore e co-conduttore del podcast Pop y Muerte (Radio Primavera Sound). Sta scrivendo il suo settimo romanzo.