Maurizio Braucci e il suo Qualcosa di simile ai suoni del bosco

Maurizio Braucci è l’autore del volume Qualcosa di simile ai suoni del bosco. Il volume è uscito in libreria per edizioni e/o nella Collana Dal Mondo.

Otto racconti per esplorare l’antica relazione tra uomini e cani superandone i luoghi comuni.

Una raccolta di otto racconti d’avventura dove i cani la fanno da padroni. Cani randagi, cani abbandonati, cani perseguitati o cani fortunati. Ci sono uomini e donne che li amano o che ne ricordano i destini, ma c’è anche chi li odia e ne vorrebbe l’estinzione. Sono otto racconti di un unico racconto: il nostro rapporto con i cani.

Una relazione antica e misteriosa, vissuta attraverso l’avventura umana e canina nella natura e nelle città. Otto racconti di presagi ed utopia, con dei brevi sonetti che cantano l’esistenza umana. Bestia d’amore racconta dell’educazione di un cane feroce. L’ululato prova a vincere dei luoghi comuni su questi animali.

Un cane fortunato segue un cane di strada. Il mutuo appoggio si chiede se i cani possano servire a fare il bene o il male. I randagi è un racconto d’avventura sui ragazzini e i cani. Il lupo di mare inventa un pianeta abitato dai cani. Il re dei cani parla del senso di religione dei cani. Eterna e luce della loro vita nell’aldilà.

L’autore

Maurizio Braucci (Napoli 1966), scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato per le nostre edizioni il romanzo Il mare guasto (tradotto in Francia dalle Editions Métaillié) e i racconti Una barca di uomini perfetti, nel 2010 il romanzo Per sé e per gli altri per Mondadori e nel 2019 L’Infelicità italiana – vademecum sull’accoglienza, i migranti e noi (Edizioni Monitor). Come drammaturgo ha collaborato con i registi teatrali Marco Martinelli e Armando Punzo. Ha realizzato l’adattamento del romanzo Il resto di niente di Enzo Striano per una trilogia teatrale prodotta dal Teatro Nazionale Mercadante. È direttore artistico del progetto di teatro e pedagogia “Arrevuoto” del Teatro Nazionale Mercadante di Napoli.