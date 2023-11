Whale, di Myeong-Kwan Cheong

Si intitola Whale, ed è il libro di Myeong-Kwan Cheong portato di recente in libreria da edizioni e/o. La traduzione dal coreano è di Rosanna De Iudicibus.

«Whale è una corsa sulle montagne russe attraverso la storia e la cultura coreana, un’epopea magica e grottesca sulla vita e la morte, la libertà e l’autorealizzazione». La giuria dell’International Booker Prize 2023

Whale – Myeong-Kwan Cheong

Ambientato in Corea del Sud, Whale segue le vite dei suoi personaggi mentre si intrecciano nel meraviglioso mondo creato da Myeong-Kwan Cheong. Una donna vende sua figlia a un apicoltore di passaggio per due vasetti di miele. Una bambina di quindici chili nasce nel cuore dell’inverno ma viene chiamata “Ragazza della primavera”.

Una tempesta abbatte il tetto di un ristorante fatiscente per rivelare una fortuna nascosta. Un cinema a forma di balena custodisce i sogni di un’intera famiglia. Geumbok, che ha inseguito un brivido indescrivibile sin da quando ha visto per la prima volta una cresta di balena nell’oceano; sua figlia Chunhui, che comunica con gli elefanti e con nessun altro; e una donna capace di controllare le api con un fischio.

Traboccante di sorprese e di cupo umorismo, Whale è una satira e un’avventura dallo slancio epico, scritta da una delle penne più originali della letteratura internazionale.

L’autore

Myeong-Kwan Cheong è nato nel 1964 nel Gyeonggi-do in Sud Corea. Prima di diventare scrittore, dopo il diploma, ha lavorato come agente assicurativo, commesso in un negozio di attrezzature da golf e infine come sceneggiatore cinematografico per film quali Gun and Gun (1995) e The Great Chef (1999).

È a 40 anni che, spinto da suo fratello, scrive il suo primo racconto breve Frank and I pubblicato nel 2003, seguito subito dopo da Whale. L’opera viene accolta positivamente dalla critica e vince il decimo Munhakdongne Literature Award nel 2004. Assieme a Whale, con l’opera Modern Family Cheon consolida la sua carriera da scrittore guadagnandosi l’attenzione del pubblico e del panorama letterario sud coreano.

Fra le sue sceneggiature abbiamo ancora The Man Next Door (2010) e Boomerang Family (2013), adattato direttamente dalla sua opera, Modern Family. Nel 2019 ha debuttato come regista nel film Hot Blooded (2022).