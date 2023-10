Si intitola Bene e male. La rivoluzione delle filosofe, ed è il volume di Annarosa Buttarelli in uscita per Tlon l’8 novembre. Il libro esce nella collana Numeri Primi.

Da Flannery O’Connor a Maria Zambrano, passando per Hannah Arendt, Iris Murdoch, Françoise Dolto e tante altre: nel suo ultimo libro Annarosa Buttarelli scardina il tradizionale concetto di bene e male attraverso il pensiero di alcune delle più grandi intellettuali e filosofe del nostro tempo.

Annarosa Buttarelli – Bene e male sottosopra

Bene e male, due concetti eterni che hanno catturato l’immaginazione dell’umanità attraverso i secoli, vengono esaminati e ridefiniti in modo innovativo nel nuovo libro della filosofa e scrittrice Annarosa Buttarelli BENE E MALE SOTTOSOPRA. La rivoluzione delle filosofe in uscita il prossimo 8 novembre per Edizioni Tlon. Con un gesto teorico, tanto sottile quanto significativo, l’autrice sfida le tradizionali convenzioni grammaticali ponendo una domanda affascinante: e se togliessimo la lettera maiuscola ai concetti di Bene e Male, riportandoli così nel nostro presente e nella nostra realtà?

Nel suo saggio, Annarosa Buttarelli esplora il presente storico e i suoi orrori, tra cui guerre, femminicidi e povertà, per mettere in luce l’inefficacia dei sistemi filosofici, intellettuali e culturali che spesso falliscono nel fronteggiare l’emergere della violenza e della prevaricazione nelle situazioni che abitiamo. «Per quale ragione le pensatrici di tutti i tempi non sono state ascoltate, né dai filosofi accademici né dalla cultura di superficie, nonostante abbiano indagato bene e male con esiti sorprendenti e, se fossero stati recepiti, chiaramente risolutivi?» è questa la domanda che ha accompagnato e tormentato l’autrice per diverso tempo. Un quesito che inquieta e stupisce perché è grazie alle pensatrici di tutti i tempi che possiamo vedere la realtà così com’è, che possiamo vedere le numerose gesta, inutili e devastanti, che si ripetono nella Storia, costruita artificialmente da quella parte dell’umanità che continua a violentare le altre parti come donne, pianeta, migranti, universo, minoranze, poveri, divergenti… Buttarelli ci conduce in un viaggio attraverso le concezioni di bene e male esaminate da alcune tra le più grandi pensatrici del nostro tempo, tra cui Hannah Arendt, Iris Murdoch, Flannery O’Connor, Maria Zambrano e Françoise Dolto. Queste straordinarie figure riveleranno al lettore concezioni rivoluzionarie, suggerendo pratiche di comportamento impreviste in un mondo in cui la “cura” si pone al centro delle relazioni umane.

In BENE E MALE SOTTOSOPRA. La rivoluzione delle filosofe con grande maestria l’autrice ci fa conoscere il punto di vista di grandi filosofe, scrittrici e intellettuali italiane e internazionali. Un saggio dall’approccio innovativo che rende l’etica un atto politico e quotidiano. Annarosa Buttarelli, dopo una profonda analisi, osserva l’attualità da una nuova prospettiva, affronta temi universali guidando il lettore a riflettere su qual è il significato di bene e male in un mondo in costante evoluzione.

L’autrice

Annarosa Buttarelli è una filosofa, saggista e formatrice. È autrice di saggi e monografie, oltre ad aver curato vari libri e traduzioni. Tra le maggiori studiose europee della filosofa spagnola María Zambrano, le ha dedicato una monografia, Una filosofa innamorata (Bruno Mondadori, 2004) e numerosi saggi. La sua monografia Sovrane. L’autorità femminile al governo (il Saggiatore, 2013) è uscita in riedizione aggiornata e accresciuta nel 2017. È Responsabile del Fondo Carla Lonzi presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Ha curato la riedizione di Sputiamo su Hegel e altri scritti, uscita per La Tartaruga-La Nave di Teseo nel 2023.