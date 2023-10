Peter Cameron – Che cosa fa la gente tutto il giorno?

Gli amanti di Peter Cameron sono tornati a gioire leggendo l’ultimo libro, Che cosa fa la gente tutto il giorno?, pubblicato in Italia come al solito per Adelphi.

Una raccolta di dodici racconti, più o meno brevi, che mettono in scena l’animo umano, le sfumature del vivere quotidiano. Ancora una volta Peter Cameron riesce a guardare dentro le pieghe delle storie e delle persone.

Il libro

Nel mondo dei racconti di Peter Cameron, che assomiglia terribilmente al nostro, chi cerca sé stessa, rimpiange qualcuno che ha perso, fa i conti con un perenne senso di inadeguatezza, si sforza – spesso invano – di trovare un modo per comunicare con le persone vicine.

Conduce una vita ordinaria, insomma, che però d’un tratto può conoscere una svolta spiazzante. Accade all’uomo che preferisce far credere alla moglie di avere una relazione anziché rivelarle che tiene un cane nascosto in un ripostiglio, e che ogni notte esce per portarlo a spasso; alla giovane inquieta che scopre un inaspettato alito di calore domestico nel più artefatto degli ambienti: un parco a tema per turisti; ad adolescenti invischiati nelle dinamiche disfunzionali degli adulti ma non ancora contaminati dalla loro ipocrisia; a donne che si aggirano sole in case diventate di colpo gelide e vuote.

L’ultima raccolta di racconti di Peter Cameron – La recensione

Che cosa rende Peter Cameron così amato dai lettori di tutto il mondo? Le storie certo. Lo stile sicuramente. Ma forse, più di ogni altra cosa, c’è quella sua grande capacità di saper descrivere ciò che di più profondo sta nell’animo della gente.

E nel farlo ogni volta lo scrittore britannico sceglie storie di persone normali, alle prese con problemi quotidiani. Nascono piccoli e grandi drammi, storie di intere famiglie, l’amore che non può mai mancare, soprattutto quello rubato o consumato in sordina.

Che cosa fa la gente tutto il giorno? Bella domanda, alla quale potremmo trovare una risposta leggendo questi dodici racconti. Una risposta solo parziale però, perché capiremo che la gente fa proprio quello che facciamo noi: piange, ride, soffre, si dispera, gioisce, si innamora, si arrabbia.

L’universo di Peter Cameron spesso è, come è stato definito questa volta, “un’atmosfera rarefatta e straniante”, che spesso ci porta assieme ai protagonisti nel bel mezzo della società e della cultura inglese. Assieme a loro viviamo quei turbamenti, ci sentiamo messi a nudo dalle parole, intavoliamo discussioni, ci ritroviamo a pensare di noi.