La casa editrice Mattioli 1885Books riporta in libreria Attorno al fuoco, di Frank Bird Linderman. Il volume esce il prossimo 6 ottobre con la traduzione di Nicola Manuppelli.

Mai tradotti prima, questi racconti anticipano lo scenario della grande letteratura western. Da A.B. Guthrie a Larry McCurtry.

Attorno al fuoco – Frank Bird Linderman

Condivisi con l’autore dagli anziani delle tribù native Cree, Piedi Neri e Ojibwa, questi racconti sono la testimonianza di un passato scomparso e di valori in estinzione come il rispetto per la vita e l’onestà. Al centro di tutto c’è la memoria dei nativi americani, le loro storie e visioni dello Spirito che ha creato il mondo, il Vecchio, o Napa, dio creatore potente ma fallibile, che si presenta in diverse forme.

L’autore

Frank Bird Linderman (1869-1938) è stato uno scrittore americano, un politico, alleato della comunità dei nativi americani, ed etnografo. Nato a Cleveland, Ohio, fin da giovane di spostò nel West, affascinato dalla vita di frontiera e innamorato del Montana. Lavorò come cacciatore di pelli per diversi anni, durante i quali visse con le tribù dei Piedi Neri e dei Salish, studiando la loro cultura e aiutandoli a sopravvivere alle pressioni dei bianchi. Nel 1915 pubblicò la sua prima raccolta di storie tribali e nel corso dei due successivi decenni scrisse altri venti libri. La sua opera nasce con lo scopo di condividere quanto conobbe della cultura dei nativi americani e di preservare i loro racconti tradizionali.