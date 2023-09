Il padre d’inverno. Libro di Andre Dubus

Il prossimo 13 ottobre ritorna in libreria, in una nuova edizione, il libro Il padre d’inverno, di Andre Dubus. Il volume esce per Mattioli 1885Books con la traduzione di Nicola Manuppelli.

In Andre Dubus la vita continua, la vita è eroica, un proseguire malconcio, col suo complicato carico di sesso e religione e alcol, che costituiscono il nocciolo della sua opera e che sono resi con una luminosa delicatezza.

Andrea Dubus – Il padre d’inverno

Abbandono e speranza, odio e amore. Nella sterminata provincia americana prendono vita personaggi potenti e profondamente turbati da desideri e affetti, peccati e inesorabili vendette. Dieci storie, dieci frammenti di vita quotidiana.

L’autore

Andre Dubus (1936-1999). Amico fraterno di Vonnegut, Yates, Doctorow e scrittore di culto per autori come Dennis Lehane, Peter Orner e Stephen King, ha dedicato tutta la vita a scrivere racconti e insegnare scrittura. In Italia Mattioli 1885 ha pubblicato tutti i suoi racconti, le sue due raccolte di saggi, Vasi rotti (2020) e Riflessioni da una sedia a rotelle (2021) e il suo unico romanzo, Il tenente (2022).