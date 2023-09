In libreria dal 26 settembre il libro LEBRON. La storia di LeBron James. Il volume, scritto da Jeff Benedict, esce per la casa editrice TEA Libri ed è un best seller per il New York Time.

La biografia del campione che ha riscritto la storia del basket, guadagnandosi il record di punti NBA in carriera.

Jeff Benedict – LEBRON. La storia di LeBron James