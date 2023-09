Tu ed io e altri racconti, di Andrej Sinjavskij

Si intitola Tu ed io e altri racconti, ed è il libro di Andrej Sinjavskij che Voland ha di recente portato in libreria. Il volume esce con la traduzione di Benedetta Lazzaro.

Sei racconti, di cui uno finora inedito in Italia, dal potente effetto straniante, che ruotano intorno ai temi della colpa, della marginalità della creazione artistica, dello scontro con il sistema e della solitudine.

Tu ed io e altri racconti – Andrej Sinjavskij

A partire dal 1959 giunsero clandestinamente in Occidente alcuni testi d’impianto fantastico-grottesco firmati da Abram Terc. Quando venne appurato che dietro il misterioso Terc si nascondeva l’intellettuale moscovita Andrej Sinjavskij, le autorità politiche diedero avvio a un processo, celebrato nel 1966, che ebbe enorme risonanza dentro e fuori il paese, alla fine del quale Sinjavskij fu condannato a sette anni di gulag per attività antisovietica.

L’autore

