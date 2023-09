Alessandra Piccolo ha scritto il libro Il cane in città. Consigli, suggerimenti e risposte ai problemi più comuni. Il volume esce in libreria per TEA Libri l’8 settembre prossimo.

Una guida completa e rassicurante su come gestire al meglio la relazione con il proprio cane tra condomini, appartamenti, il traffico urbano, parchi, bar e qualche negozio. Perché non sta scritto da nessuna parte che un cane non possa essere felice insieme a voi anche in città.

Il cane in città – Alessandra Piccolo

Vivere in città non vuol dire che si deve rinunciare ad accogliere con noi un cane o, peggio, sacrificare il suo benessere. Al contrario, i centri urbani offrono tantissime possibilità ai nostri amici a quattro zampe per una vita ugualmente sana e soddisfacente.

È vero, però, che la gestione del cane in città porta con sé non poche sfide e problemi. Con questo libro l’educatrice cinofila Alessandra Piccolo ha voluto mettere a disposizione la sua esperienza per aiutarci a educare il nostro cane alla vita in città. I suoi consigli, chiari, diretti e realistici sono l’ideale sia per crescere i cuccioli, sia per aiutare un cane già adulto a adattarsi alla vita cittadina.

Suggerimenti pratici, tecniche sperimentate e risposte semplici anche alle domande che sembrano più difficili: Alessandra Piccolo non si limita a fornire soluzioni ai problemi, ma offre anche una guida per sfruttare al massimo la città perché il nostro cane sia soprattutto felice. E noi con lui.

L’autrice

Alessandra Piccolo, dottoressa in Zootecnia, specializzata in benessere animale, vive da molti anni la città di Milano con i suoi cani. Dal 2009 è educatrice cinofila, con una particolare attenzione alla soluzione dei problemi comportamentali, ed è consulente per importanti aziende legate al mondo degli animali domestici.

Il suo sito è www.ilcaneincitta.it