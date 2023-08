Something Wilder, di Christina Lauren

Christina Lauren è l’autrice del romanzo Something Wilder, che la casa editrice Giunti ha portato in libreria in queste settimane. Il libro è uscito nella collana A.

«Pura, irresistibile magia dall’inizio alla fine.» Emily Henry, autrice di Beach Read

«Arguta ed esilarante… una perfetta commedia romantica.» Helen Hoang, autrice di The Kiss Quotient

Christina Lauren – Something Wilder

Figlia di un famigerato cacciatore di tesori, Lily Wilder sbarca il lunario usando le mappe disegnate dal padre per guidare i turisti in finte cacce al tesoro attraverso i meravigliosi canyon di roccia rossa dello Utah. Quando Leo, l’uomo che un tempo amava, torna nella sua vita con un gruppo di amici per un weekend a cavallo, Lily non può credere ai suoi occhi.

Francamente, vorrebbe portarlo in mezzo al deserto e lasciarlo lì. Sono passati così tanti anni dall’ultima volta che si sono visti e anche se non lo ha mai dimenticato, di certo non lo ha nemmeno perdonato! Per Leo, invece, il profilo di Lily è un miraggio bellissimo, quello del suo più grande rimpianto, del suo primo e unico amore.

E superato lo shock iniziale vorrebbe solo poter dimenticare il passato e ricominciare da capo, ma lei è ormai una donna d’affari e una professionista, e come tale ha tracciato una chiara linea di demarcazione: non succederà mai. Quando però il viaggio va terribilmente e spassosamente storto, soli sotto le stelle nei labirinti isolati e pericolosi delle Canyonlands, Leo e Lily dovranno decidere se rischiare la pelle, e i loro cuori, nell’avventura di una vita.

Sullo sfondo mozzafiato del selvaggio West, una storia avvincente di amore, amicizia e seconde possibilità dalle regine incontrastate del romance americano.