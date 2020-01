Novità in libreria: tre titoli da Mattioli 1885

Il 2020 di Mattioli 1885 si apre con tre bellissime novità in libreria. Ci sono James Still con Le colline ricordano, O. Henry con Come diventare newyorkesi e Marco Ballestracci e Marco Pasquini con Breve prontuario del doping in bicicletta. Ecco un’anticipazione delle novità in libreria.

Novità in libreria – Ecco tre titoli Mattioli 1885

James Still – Le colline ricordano

dopo Fiume di terra e Chinaberry ecco per la prima volta in Italia i racconti di James Still: un’incursione nella grande tradizione americana, da Poe a Hawthorne, da Hemingway a Cheever. Concisione strutturale, un uso del linguaggio che spesso si avvicina alla poesia, capacità di presentazione fin dalle prime parole di una situazione intrigante, universalità del significato: queste le caratteristiche che si trovano pagina dopo pagina nei suoi racconti. Spesso si ritrovano i personaggi dei suoi romanzi, quelli di Fiume di terra e dell’ancora inedito Sporty Creek.

O. Henry – Come diventare newyorkesi

una selezione di racconti, in parte inediti in Italia, a firma dell’autore che Vittorini definì “Scrittore di fiuto e non di lettere” – Nove racconti per narrare una città e i suoi abitanti, dal vagabondo appena arrivato nascosto sul vagone di un treno, al broker che lavora troppo, alla cameriera che sogna di essere una lady, fino alla Statua della Libertà stessa che, dopo aver visto arrivare tante navi cariche di sogni e aspettative, ha avuto a sua volta bisogno di trovare una voce.

Marco Ballestracci e Marco Pasquini – Breve prontuario del doping in bicicletta

Dopo Lo sport e il confine del mondo esce il secondo titolo della nuova collana Fuoricampo, per raccontare lo Sport – da Choppy Warburton a Bernard Thevenet, Marco Ballestracci e Marco Pasquini sondano il tema del doping, uno dei grandi protagonisti della storia del ciclismo, tra avventure, drammi, equivoci e moltissime testimonianze.