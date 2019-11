Torna Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure

Undicesima edizione per Il Grande Sentiero, la rassegna di Lab 80 dedicata a montagna, imprese, avventure e storie di libertà: film in anteprima nazionale e per la città, incontri con registi e viaggiatori, presentazioni di libri, mostre e musica dal vivo. Dal 9 novembre al 6 dicembre | Bergamo, Nembro e Lecco.

Desiderio di libertà, di scoperta, di sfidare se stessi e la natura: è questa l’anima de Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure, la rassegna cinematografica e culturale di Laboratorio 80 che quest’anno giunge all’undicesima edizione e propone al suo sempre nutrito pubblico un programma fatto di oltre 15 giornate di iniziative, tra Bergamo, Nembro (provincia di Bergamo) e Lecco.

Protagonista della rassegna è da sempre il cinema: sono 11 in film in programma, tutti in anteprima per Bergamo, Nembro e Lecco, uno in anteprima italiana. In occasione delle proiezioni i registi saranno presenti in sala per dialogare col pubblico.

Le iniziative del Grande Sentiero si tengono in sette luoghi diversi. A Bergamo: all’Auditorium di Piazza Libertà; al Palamonti, sede del Cai; alla Libreria Palomar, in Piazza Matteotti e a Valmarina, sede del Parco dei Colli. A Nembro all’Auditorium Modernissimo, a Lecco allo Spazio Teatro Invito. Il 4 e il 18 febbraio le ultime due serate della rassegna, “fuori calendario”, proprio a Lecco con due proiezioni cinematografiche.

Tra i film di quest’anno Chaco di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini, storia di una coraggiosa resistenza alla deforestazione in Paraguay; Maiden di Alex Holmes, alla seconda proiezione italiana, storia della prima squadra di barca a vela interamente al femminile, e Le traversiadi dei bergamaschi Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, in anteprima nazionale: materiali d’archivio, interviste e immagini recenti raccontano sei spedizioni italiane e straniere sugli sci, dal 1971 al 2018, per compiere il giro completo delle prealpi Orobie.

Spiega Sergio Visinoni di Laboratorio 80, curatore della rassegna: «Per questa undicesima edizione, oltre al costante sostegno dei partner storici, Il Grande Sentiero ha ricevuto un riconoscimento importante a livello nazionale: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha premiato la nostra proposta con un contributo, che ci ha permesso di arricchire il programma sia dal punto di vista delle iniziative che da quello degli ospiti. Ancora una volta, quindi, Il Grande Sentiero si amplia e lo fa esplorando ambiti finora mai percorsi, come la navigazione a vela, ma anche aumentando la presenza sul territorio, visto che quest’anno sconfiniamo con tre eventi che si svolgono fuori dalla Bergamasca, a Lecco».

I FILM

Protagonisti del Grande Sentiero sono i film: sempre in anteprima cittadina e qualche volta in anteprima italiana. Una casa sulle nuvole di Soheila Javaheri (Italia 2018, 83′) viene proiettato martedì 12 novembre all’Auditorium di Bergamo. Documenta una storia rischiosa di migrazione, attraverso le montagne, di due rifugiati politici accolti in Italia e del loro bambino. Al termine della proiezione la regista, afgana rifugiata a Trento, insieme a Razi Mohebi dialoga col pubblico; un’iniziativa organizzata in collaborazione con APE Bergamo – Associazione Proletari Escursionisti.

Maiden del britannico Alex Holmes (Gran Bretagna 2018, 97′), alla seconda proiezione in Italia, è in programma mercoledì 13 novembre all’Auditorium di Bergamo: il film documentario è dedicato alla vicenda di Tracy Edwards, skipper della prima squadra interamente al femminile che ha partecipato alla regata Whitbread Round the World Race nel 1989, stravolgendo le regole dello sport inglese, a lungo ancorato a una visione maschilista. Il film Chaco di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini (Italia 2017, 106′) è in programma venerdì 15 novembre all’Auditorium di Bergamo e martedì 3 dicembre allo Spazio Teatro Invito di Lecco, alle ore 21 alla presenza dello stesso Incalcaterra. Racconto della lunga lotta dello stesso regista per sottrarre 5mila ettari di foresta in Paraguay alla deforestazione e alla produzione industriale.

In anteprima nazionale il film Le traversiadi. Cinque viaggi (più uno) con gli sci ai limiti delle Orobie, dei bergamaschi Maurizio Panseri e Alberto Valtellina (Italia 2019, 80′), venerdì 6 dicembre all’Auditorium Modernissimo di Nembro, presenti i registi-protagonisti: il film racconta le spedizioni sugli sci che negli anni hanno tentato o completato il giro delle Orobie, mostrando filmati d’archivio, interviste a protagonisti e famigliari, immagini girate durante la recente spedizione dello stesso Maurizio Panseri.

Gli altri titoli: Il confine occidentale di Luigi D’Alife (Italia 2018, 20′), regista presente in sala martedì 12 novembre , Auditorium di Bergamo; Gambe. La strada è di tutti di Subwaylab (Italia 2019, 52′), giovedì 14 novembre in Piazza Matteotti a Bergamo, ore 18: il film racconta come la strada può e deve diventare di tutti, non solo delle auto ma anche di disabili, bambini, pedoni e ciclisti, viene proiettato in piazza in collaborazione con Fondazione Michele Scarponi, Comune di Bergamo, La Popolare Ciclistica ASD e Associazione Pedalopolis. E ancora: McKinley 1961/1993/2019, proiezione-incontro con Luigi Arnoldi, Franco Dobetti, Bruno Dossi, Bruno Rota, François Cazzanelli e Francesco Ratti sulla montagna più alta del continente nordamericano, mercoledì 20 novembre , ore 21, Auditorium Modernissimo di Nembro; Wonderful Losers: a Different World di Arunas Matelis (Lituania, Italia, Svizzera 2017, 71′) martedì 4 febbraio a Lecco, e Return to Mount Kennedy di Eric Becker (USA 2018, 80′) martedì 18 febbraio ancora a Lecco.

Il programma completo e dettagliato della rassegna si trova su www.ilgrandesentiero.it e su www.lab80.it. Informazioni telefoniche al numero 035.342239.

L’ingresso alle iniziative è gratuito presso Palamonti, Libreria Palomar, Piazza Matteotti e Auditorium Modernissimo di Nembro. Le serate che si svolgono all’Auditorium di Piazza Libertà e allo Spazio Teatro Invito di Lecco prevedono un biglietto d’ingresso: intero 6 euro, ridotto 5, soci Lab 80 e CAI 4 euro.

Il Grande Sentiero è un progetto di Laboratorio 80. Con il contributo di MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Fondazione della Comunità Bergamasca; con il sostegno di CAI Bergamo, Comune di Nembro, GAN – Gruppo Alpinistico Nembrese, CAI Nembro. In collaborazione con Comune di Bergamo, Trento Film Festival, Associazione Dinamo Culturale, Parco dei Colli di Bergamo, Alchimia, APE, FIAB, La Popolare Ciclistica, Fondazione Michele Scarponi, Alpine Studio, Yacht club Bergamo, Libreria Palomar.

INFO PER IL PUBBLICO

www.ilgrandesentiero.it, www.lab80.it, 035.342239