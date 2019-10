ZeroTav di Mario De Pasquale: un noir tra cronaca e fiction

ZeroTav» del giornalista Mario De Pasquale, in uscita per le Edizioni Spartaco il 24 ottobre 2019 in tutte le librerie d’Italia, è un romanzo per palati forti. Sanguinoso come Arancia meccanica. Urticante nella sua plausibilità.

In un contesto di corruzione diffusa, la Tav è l’occasione ghiotta di politici e malavita organizzata per accaparrarsi parte dei fondi destinati alla grande opera. Senza scrupoli. Senza mezze misure. Senza pietà, passando sui corpi dei poveri ingenui che protestano in difesa dell’ambiente e del territorio. Ma la rabbia può trasformare le vittime sacrificali in assassini spietati.

Sergio Carati è un professore universitario, un intellettuale, abile nel circuire studentesse, esperto nell’iniettarsi eroina mantenendo contegno e una parvenza di dignità. Mirna Cinotti Carli è una nobiltossica. A farli incontrare non è un romantico scherzo del destino ma il Padrone, boss della ’ndrangheta, braccio armato dell’onorevole Elvio Conconi e dell’ex ministro Antonio Nussardo: in cambio dell’estinzione dei loro debiti e di un grosso quantitativo di droga, i due vengono assoldati come infiltrati nel gruppo di attivisti che si oppongono allo sfregio ambientale dei lavori dell’Alta velocità in Piemonte. La Tav deve essere fatta. È un business troppo grande per politici e malavita organizzata, un affare irrinunciabile. Così il prof e Mirna sono pedine piazzate nel posto giusto al momento giusto: dovranno spingere con un fine lavoro psicologico Giuliano, Elide e Renato – tre giovani profondamente arrabbiati che hanno perso il lavoro e la fiducia nel dialogo e nella protesta pacifica – a mettere e far esplodere una bomba a Torino negli uffici dell’impresa vincitrice dell’appalto per la Tav. Perché la strategia del terrore ha sempre funzionato e anche stavolta darà un’accelerata alle opere, con l’arresto di quei poveri illusi che continuano a protestare rallentando il cantiere. Sembra tutto calcolato alla perfezione tra killer, polizia connivente, esecuzioni. E invece…Ecco ZeroTav, il racconto di Mario De Pasquale.

«ZeroTav» è un noir puro che corre sui binari della brutalità e della ferocia, tra politici corrotti, ’ndrangheta, storia, cronaca e fiction. Il complotto perfetto, sventato da idealisti disperati. Elettrizzante. Mario De Pasquale, classe 1959, giornalista, vive e lavora a Bologna. Amante dello sport per lavoro e passione, ha pubblicato manuali su diverse discipline.