Madeleine Thien e il suo romanzo per i 30 anni di Piazza Tian’anmen

Novità in libreria per 66thand2nd, che pubblica il romanzo di Madeleine Thien Non dite che non abbiamo niente, nel trentennale del massacro di Piazza Tian’anmen.

Ricorre il trentennale del massacro di Piazza Tian’anmen, e per rivivere gli ideali, la concitazione e le speranze annegate nel sangue della repressione vi invitiamo a ripercorre quei giorni fondamentali per la storia del XX secolo nel romanzo di Madeleine Thien, Non dite che non abbiamo niente. Finalista del Man Boker International Prize e, in Italia, del Bòttari Lattes, Non dite che non abbiamo niente ripercorre settant’anni di storia cinese attraverso i sogni dei suoi protagonisti, tre talentuosi musicisti le cui ambizioni furono distrutte, in modi diversi, in nome delle politiche culturali del regime cinese.