Il nuovo romanzo di Yiyun Li esce per NN Editore

Dal 6 giugno scorso è in libreria per NN Editore Ragazzo d’oro, ragazza di smeraldo, di Yiyun Li, con la tradizione di Eva Kampmann.

I racconti di Ragazzo d’oro, ragazza di smeraldo sono ambientati nella Cina contemporanea, travolta da una modernità che non intacca le tradizioni sociali, tenaci e spietate, del passato. I personaggi di queste storie vivono i propri desideri, rimpianti, solitudini, in relazioni fragili come fiori appena sbocciati, sempre in bilico tra necessità e passione: un’anziana professoressa di Zoologia presenta il figlio a una devota studentessa, inconsapevole dei loro veri sentimenti; un gruppo di vecchie signore decide di aprire un’agenzia di investigazioni private per salvare i matrimoni dall’adulterio; una coppia di mezza età, che vive negli Stati Uniti, decide di tornare in Cina dopo aver perso la figlia in un incidente, per assoldare una donna come madre surrogata.

Con uno sguardo compassionevole e brutalmente sincero, Yiyun Li mette in scena la commedia della vita, universale in ogni luogo e tempo, e ci consegna un mondo dove la gentilezza e l’amore hanno la medesima forza ostinata, una forza capace di intrecciare i fili dei ricordi e dare così un senso all’esistenza.

Questo libro è per chi ha visto la neve per la prima volta, illuminata da una luna dorata in una notte senza vento, per chi ha cercato di imparare a memoria David Copperfield, per chi desidera essere un albero sempreverde, e per chi sa che la nostalgia a volte è così forte da impedirci di ricordare, ma può anche trasformare in un paradiso i luoghi dove non faremo più ritorno.

Yiyun Li è cresciuta a Pechino. Dopo la laurea in Medicina si è trasferita negli Stati Uniti, dove è diventata una scrittrice. Oggi insegna alla Princeton University e collabora con il magazine A Public Space. Con i suoi libri ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Frank O’Connor, il Pen/Hemingway, il Guardian First Book, il Sunday Time Short Story e il MacArthur Foundation Grant; il New Yorker l’ha inserita tra i venti migliori scrittori americani contemporanei. In Italia sono usciti Mille anni di preghiere, I girovaghi, Più gentile della solitudine (Einaudi) e Caro amico (NNE, 2018). NNE pubblicherà anche Where Reasons End.