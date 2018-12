Peppe Millanta – Vinpeel degli orizzonti

Vinpeel degli orizzonti è il romanzo d’esordio di Peppe Millanta (NEO Edizioni), una storia che con una sola parola potremmo definire…stupore. Lo stupore, infatti, è «quando inciampi su una cosa che non ti aspettavi e che ti fa perdere l’equilibrio».

Sì perché Vinpeel degli orizzonti non è molto diverso da una bellissima favola, adatta ad ogni età e ad ogni momento della vita. Peppe Millanta, colui che ce la racconta, trasferisce negli occhi, nella voce, e nelle avventure di Vinpeel (il protagonista) il senso vero della scoperta, dell’imprevedibilità del cammino. Lui è l’unico bambino della comunità di Dinterbild, un mucchio di poche case e una locanda lungo una strada che sembra non avere inizio e non avere fine. Qui vive Vinpeel, da qui conta i confini, del suo mondo e di quello degli altri; da qui dà un nome alle cose.

Forse è anche questa la forza di questo romanzo: una storia che rimane sospesa nel tempo, in un luogo che non ha definizione. Ma cosa c’è al di là dell’orizzonte? Oltre questo mondo ne esiste un altro? Peppe Millanta mette la scoperta e il desiderio al centro del percorso di formazione di Vinpeel, e regala così luce al libro che si riempie di sogni, di immaginazione, di continue scintille e di momenti di indimenticabile poesia.

Così quando finisci di leggere Vinpeel degli orizzonti ti rimane davvero una sensazione di stupore; sì perché poi lo stupore «ti fa tornare sui tuoi passi altre cento volte per inciampare di nuovo». Avete mai provato a scoprire cosa c’è al di là del vostro piccolo mondo? Vinpeel vi insegnerà come fare, e sarà come un’esplosione di silenzio. Proprio così. «Come quando le cicale smettono di cantare tutte insieme nelle notti d’estate».

Casa editrice: NEO

Data di uscita: 9 febbraio 2018

Genere: Narrativa

Formato: Brossura

Pagine: 250

Isbn: 9788896176566