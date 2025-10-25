I dilemmi delle donne che lavorano, di Fumio Yamamoto

Si intitola I dilemmi delle donne che lavorano ed è il libro di Fumio Yamamoto pubblicato il 7 ottobre da Neri Pozza. Il volume esce nella collana Bloom.

In questo libro ormai diventato di culto, Fumio Yamamoto racchiude le tante anime femminili della società giapponese, tra emancipazione e ruoli tradizionali, aspirazioni legittime e millenarie aspettative. Riscoperto a venticinque anni dalla prima pubblicazione, e solo ora tradotto in italiano, questo classico moderno, femminista e anticapitalista, è una lettura senza tempo.

Fumio Yamamoto – I dilemmi delle donne che lavorano

Haruka deve smettere di parlare della sua malattia, ma non sa se ne è capace. È guarita, eppure la malattia sembra ormai diventata la sua identità. Tutti nella sua vita, amici, fidanzato, famiglia, la vedono come la solita Haruka. Nessuno pare accettare la sua trasformazione. Izumi deve trovarsi un lavoro ma, da quando è stata costretta a stravolgere la sua realtà, non è più sicura di volerlo. E se questa nuova vita, senza marito e senza occupazione, fosse la felicità? Ogni notte Katō deve arrivare alla fine del turno al minimarket senza essere molestata.

Deve soprattutto cercare di non pensare alla figlia adolescente, che non vive più in casa da quattro anni e che spera solo di non diventare mai come sua madre. Mito deve scegliere se sposare il suo fidanzato. Oppure lasciarlo. Dopo sette anni, sarebbe il naturale esito della loro relazione, anche se per Mito significherebbe sposare un quasi trentenne disoccupato: e se il passato fosse tutto quello che è rimasto fra loro? Sumie deve fermarsi. Selvaggia e senza un luogo in cui posarsi, cerca calore, forse adorazione, di sicuro una vita eccitante. Non è però disposta a barattare nulla in cambio della sua libertà.

L’autrice

Fumio Yamamoto (1962-2021) è autrice di romanzi e saggi. Tra i suoi titoli ricordiamo Loveholic, che ha vinto il Yoshikawa Eiji Prize nel 1999, e Blu o l’altro blu (atmosphere libri 2024). I dilemmi delle donne che lavorano ha vinto il prestigioso Premio Naoki che lo ha consacrato a bestseller mondiale.

