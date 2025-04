Strane: il nuovo romanzo di Guillermo Arriaga

Si intitola Strane, ed è il nuovo romanzo di Guillermo Arriaga, portato in libreria a gennaio scorso dalla casa editrice Bompiani. Il libro esce nella collana Narratori stranieri.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Guillermo Arriaga indaga ancora i misteri della natura umana, e nel suo nuovo romanzo un incontro inaspettato cambia per sempre la vita del protagonista.

Guillermo Arriaga – Strane

Inghilterra, 1781. William Burton è un giovane nobile dal destino segnato: erediterà il titolo del padre, poco importa che abbia una mente curiosa e uno spirito intraprendente che lo porterebbero ben oltre l’angusto perimetro di un’esistenza già disegnata.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Sarà un incontro inatteso a cambiare per sempre il corso della sua vita e a far sì che, nonostante il volere della famiglia, William abbandoni tutto per intraprendere gli studi di medicina. Amicizia, amore e coraggio sono alcuni degli ingredienti di un’avventura che ha per sfondo l’ascesa della scienza nel XVIII secolo, con la sua lotta alle convenzioni religiose e sociali, e al centro una carrellata di personaggi unici nel loro essere al limite della normalità.

Guillermo Arriaga ci regala uno sguardo sui misteri insondabili della condizione umana e sul concetto di diverso, mettendoci di fronte alle nostre paure più profonde. Sarà l’attitudine alla comprensione di William a fargli capire chi è veramente, e a farlo diventare l’uomo che vorrà; a dire che l’altro – simile o diverso che sia – ci arricchisce e ci definisce.

L’autore

Guillermo Arriaga è autore dei romanzi Pancho Villa e lo Squadrone Ghigliottina, Un dolce odore di morte, Il bufalo della notte e la raccolta di racconti Retorno 201. Le sue opere sono state tradotte in diciotto lingue. Ha scritto la sceneggiatura di Amores perros, 21 grammi e Babel – che costituiscono una trilogia basata su una narrazione non lineare in cui analizza la forza della vita sulla morte – e Le tre sepolture. Nel 2008 ha debuttato alla regia con The Burning Plain. Di recente ha prodotto e co-sceneggiato Ti guardo, primo film ispanoamericano a vincere il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia.

#Commissioniguadagnate