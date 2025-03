Forse è così che si diventa uomini: un libro di Giorgia Lepore

Si intitola “Forse è così che si diventa uomini” ed è il nuovo libro di Giorgia Lepore, in uscita il 9 aprile per edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Il cadavere di un uomo, un serpente senza vita e una lingua sconosciuta: gli indizi che segnano il ritorno dell’ispettore Gerri Esposito. L’ispettore Gerri Esposito, personaggio principale dei romanzi dell’autrice, sarà protagonista di una serie presto in onda su Rai 1.

In una mattina calda e umida di fine marzo, in una chiesa rupestre nella periferia di Bari, viene ritrovato un cadavere maschile di mezza età, supino di fronte all’abside, vestito di tutto punto ma con il cranio sfondato e segni di inaudita violenza. Sul corpo, un serpente, anch’esso morto.

Più di una persona è entrata quella mattina nella chiesa, tutti hanno visto il cadavere, ma sono tre ragazzi che erano soliti frequentare la chiesa invece che andare a scuola ad avvertire la polizia. La terza sezione della squadra mobile di Bari, guidata dal vicequestore Marinetti e dall’ispettrice Sara Coen, arriva per i rilievi insieme al PM Giancarlo Anteri e la scientifica. Manca solo l’ispettore Gerri Esposito, che ha preso due giorni di permesso, caso più unico che raro. Al suo rientro, trova l’ufficio in fibrillazione.

L’identità della vittima è sconosciuta, e le indagini procedono con fatica. Vengono identificati altri frequentatori del sito. Nel frattempo, indagini e vicende personali si intersecano complicando ancora una volta la vita dell’ispettore, mentre il passato riaffiora, scardinando i cassetti blindati in cui cerca disperatamente di confinarlo. Tutto si svolge in pochi giorni, scanditi da transiti astrologici che sovrappongono passato e presente. E di nuovo, come in una sorta di ciclo karmico mai concluso, l’indagine incrocia le strade di ragazzi, poco più che bambini, in cerca di salvezza in un mondo che li respinge.

L’autrice

Giorgia Lepore è archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca e insegna Storia dell’Arte al Liceo da Vinci di Fasano. Ha pubblicato L’abitudine al sangue, I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode e Il compimento è la pioggia. L’ispettore Gerri Esposito, personaggio principale dei romanzi dell’autrice, sarà protagonista di una serie presto in onda su Rai 1.

