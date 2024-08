Si intitola La stanza degli ufficiali, ed è il nuovo romanzo di Marc Dugain che la casa editrice Ponte alle Grazie ha portato in libreria il 4 giugno scorso. Un libro che esce a 110 anni dalla Prima Guerra Mondiale.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

A 110 anni dall’inizio della Prima guerra mondiale un gioiello della letteratura francese che si fa portatore di un messaggio universale. Un romanzo da oltre 700 mila copie vendute in Francia, da cui è stato tratto un film di successo. Tradotto in 10 paesi e vincitore di 18 premi letterari tra i più prestigiosi. Un racconto destinato a diventare un classico per la capacità di affrontare con delicatezza i temi del dolore, della rabbia e dell’accettazione, della fratellanza e del coraggio.

Marc Dugain – La stanza degli ufficiali

Francia, vigilia della Prima guerra mondiale. Durante una missione nella regione della Mosa, il giovane ufficiale Adrien Fournier viene gravemente ferito al viso. Per lui la guerra è finita, ma non certo la sofferenza. Ricoverato in un ospedale parigino specializzato, viene sottoposto a dolorose operazioni e trascorre gli anni del conflitto in una stanza senza specchi, la stanza degli uomini senza volto.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Molti di loro non accettano di rimanere irrimediabilmente sfigurati, e si tolgono la vita piuttosto di confrontarsi con gli sguardi disorientati delle loro famiglie. Insieme ad altri ufficiali che si trovano nella sua stessa situazione, e con cui intreccia un’amicizia fatta di consapevolezza e di reciproca comprensione, spesso venata di sottile umorismo, Adrien inizia un percorso di rinascita e non perde mai il desiderio di immaginare per sé un futuro.

Drammatica e commovente, questa vicenda narrata con semplicità ed eleganza racchiude nelle sue poche pagine l’orrore indescrivibile della guerra, raccontata senza mai essere mostrata. Una grande storia d’amicizia, coraggio e speranza, per ricordare che dalle ferite, insieme al dolore, può nascere anche la grazia.

L’autore

Marc Dugain è nato in Senegal nel 1957. Dopo aver studiato Scienze politiche e Finanza, ha ricoperto diverse posizioni nel settore finanziario e del trasporto aereo prima di dedicarsi alla scrittura. La stanza degli ufficiali, il suo primo romanzo, pubblicato nel 1998, ha vinto diciotto premi letterari, tra cui il Prix des Libraires, il Prix Roger-Nimier e il Prix des Deux Magots. Tradotto in dieci Paesi, adattato per lo schermo da François Dupeyron, il film ha vinto due César.

#Commissioniguadagnate