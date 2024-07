Omicidio al faro, di Amneris Magella e Giovanni Cocco

Tornano in libreria Amneris Magella e Giovanni Cocco, che per la casa editrice Marsilio portano in libreria Omicidio al faro. Il volume esce nella collana Farfalle.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Sullo sfondo degli scenari memorabili disseminati tra la città di Como e il ramo occidentale del Lario, l’investigatrice, coadiuvata dal commissario capo Giulio Allevi e sostenuta dal pubblico ministero Michela Russo, dovrà far luce su un’intricatissima matassa familiare e amorosa fatta di odio, tradimenti e menzogne maturate all’interno di un claustrofobico e patologico quadro d’insieme.

Omicidio al faro – Amneris Magella e Giovanni Cocco

Nella casa di un ex notaio in pensione sulla collina di Brunate, a poca distanza dal celebre Faro Voltiano che si erge a picco sul lago di Como, è stato commesso un duplice omicidio, tanto efferato quanto inspiegabile. Il dottor Pietro De Marchi e la moglie Augusta Carli, ultrasettantenni, sono stati ritrovati morti sul divano di casa, uccisi da due colpi di pistola alla nuca.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Nell’abitazione, al momento del delitto, c’erano solo la domestica e il figlio Alessandro, quarantotto anni, ex aspirante artista affetto da gravi disturbi psichiatrici. Nella parte centrale del lago, intanto, una ragazza di trent’anni, Margherita Rolandi, ha preso il traghetto a Menaggio come tutte le mattine, ma non è mai giunta a destinazione.

Di sicuro c’è solo una cosa: a Bellagio non è mai arrivata. Il commissario di polizia Stefania Valenti si ritrova alle prese con un caso più spinoso di quanto appaia a prima vista: perché Alessandro avrebbe ucciso i genitori, come tutti ritengono? E perché la sorellastra, rientrata precipitosamente dall’Olanda, appare così poco interessata alle questioni ereditarie? Quale rancore o follia avrebbe spinto l’uomo fino a quel punto?

Indagini, referti autoptici, relazioni psichiatriche discordanti: tra continui colpi di scena, Stefania Valenti è alle prese con l’indagine più difficile della sua carriera, un vero rompicapo in cui non è semplice distinguere le vittime dai carnefici, i manipolatori dai manipolati. Nel frattempo, i fidi Piras e Lucchesi provano a fare luce sul caso della ragazza scomparsa: che fine ha fatto Margherita Rolandi? Se non si tratta di un suicidio, come ha fatto a scomparire nel nulla?

Gli autori

Amneris Magella è nata a Milano nel 1958 ed è medico legale. Della loro serie a quattro mani con protagonista il commissario Stefania Valenti, tradotta negli Stati Uniti e nei principali paesi europei, sono già usciti per Marsilio Ombre sul lago (2019), La ballata di un uomo solo (2021), Morte a Bellagio (2018, 2022), La sposa nel lago (2019, 2022) e Nessuno sarà dimenticato (2023).

Giovanni Cocco è nato a Como nel 1976 ed è un insegnante di lettere nella scuola secondaria. Assieme a Amneris Magella: la loro serie a quattro mani del commissario Stefania Valenti, tradotta negli Stati Uniti e nei principali paesi europei, e di cui Nessuno sarà dimenticato è il quinto romanzo, sono già usciti Ombre sul lago (2013, 2019), La ballata di un uomo solo (2021), Morte a Bellagio (2018, 2022), La sposa nel lago (2019, 2022) e Nessuno sarà dimenticato (2023) tutti nel catalogo Marsilio.

#Commissioniguadagnate