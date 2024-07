Le novità Home Video di luglio 2024

Sarà un cinema adrenalinico il protagonista delle uscite Home Video del mese di luglio targate Eagle Pictures. A partire dal 3 luglio disponibile “GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE” di Gil Kenan, edito in DVD, Blu-Ray e in due imperdibili versioni 4K Steelbook (BD 4K + BD HD) con grafiche esclusive.

Tutti i formati includono ricchi contenuti speciali, tra cui scene eliminate e imperdibili easter egg. In questo nuovo capitolo la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Race for Glory disponibile in Home Video

Il 10 luglio sarà la volta di “RACE FOR GLORY” di Stefano Mordini, disponibile in DVD e Blu-Ray, due edizioni arricchite da un backstage eccezionale. Il film racconta la rivalità tra le scuderie automobilistiche Audi e Lancia al Campionato del mondo di rally del 1983, e vede nel cast Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl. Nel Campionato del mondo contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), rischiano una sconfitta certa. Ma con cuore, passione e capacità da fuoriclasse, Fiorio riesce a mettere insieme una squadra insolita, convincendo anche il campione Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare una Lancia. Utilizzando tutti i trucchi a sua disposizione e piegando le regole, Fiorio si addentra in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per una vittoria che sembra essere impossibile.

Civil War

Il 18 luglio sempre grazie a Eagle Pictures in arrivo l’acclamato “CIVIL WAR” di Alex Garland, in DVD, Blu-ray e 4K Steelbook (BD 4K + BD HD), edizioni corredate da un backstage sorprendente: un documentario in sei capitoli con 60 minuti di contenuti extra in versione originale sottotitolata. La star Kirsten Dunst interpreta una fotoreporter di guerra in uno dei film più celebrati del 2024: in un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità. Nel cast anche Wagner Moura e l’astro nascente Cailee Spaeny.