Stefania Aphel Barzini: L’isola che mi amava

In libreria dallo scorso 3 maggio per Ponte alle Grazie c’è L’isola che mi amava. Nell’abbraccio di Alicudi, libro scritto da Stefania Aphel Barzini. Di questo libro Serena Dandini ha scritto: «Finalmente possiamo condividere il grande amore di Stefania Barzini per le isole Eolie grazie ad una scrittura che cattura con la stessa forza del vulcano che le sovrasta».

Alicudi, ultimo scalo nell’arcipelago delle Eolie: isola pietrosa, selvatica e impervia. Per Stefania Aphel Barzini è amore a prima vista. Sospesa tra il blu del cielo e del mare, l’autrice del bestseller Le Gattoparde racconta il legame indissolubile con la sua piccola isola, una storia d’amore fatta di natura incontaminata, vento e silenzio. Per riappropriarsi del proprio tempo e imparare a godere appieno della propria libertà.

L’isola che mi amava – Stefania Aphel Barzini

Tanti anni fa, Stefania Aphel Barzini ha incontrato Alicudi, isola conica, pietrosa, piena di scale e scomoda, ultimo scalo nell’arcipelago delle Eolie. Una manciata di casette bianche arrampicate sulle falde della montagna, cespugli spinosi abbarbicati alla terra rugosa, niente strade, niente illuminazione, niente farmacia, tabaccaio, banche o telefono, due botteghe, un bar e una piccola pensione.

È stato amore a prima vista e Stefania non ha avuto pace fino a che non si è comprata una casa, molto vicina al cielo, a 475 gradini dal porto, con una vista a 360 gradi sul mare, un grande patio, fichi d’india e capperi, ibisco e gelsomino nel piccolo giardino. Per vivere in un altro blu. Per dialogare con una natura rigogliosa eccessiva esuberante e, tra vento e silenzio, riappropriarsi del Tempo. Questo libro racconta la loro storia d’amore.

L’autrice

Stefania Aphel Barzini ama soprattutto scrivere, leggere, viaggiare e cucinare. Ha vissuto a lungo negli Stati Uniti collaborando con l’Istituto Italiano di Cultura; tornata in Italia è stata per anni collaboratrice del Gambero Rosso. Si è occupata di migrazione sia attraverso la sua pagina facebook La Pagina Migrante sia partecipando a progetti vari (Frutta Urbana, Mediterranea, seminari di integrazione con l’Istituto di Storia Moderna e Contemporanea). Ha tenuto corsi di cucina regionale italiana negli Stati Uniti, in Angola, in Marocco, in Camerun e a São Tomé e Príncipe. Ha al suo attivo numerosi saggi e quattro romanzi, tra cui ricordiamo Le Gattoparde (2022). Vive e lavora tra Roma, Vetralla e Alicudi con marito, cani e gatti.

