Ritorna dal 10 al 12 giugno Altre Rive – Festival Cinematografico Interculturale

Ritorna dal 10 al 12 giugno a Palermo, Altre Rive, il Festival Cinematografico Interculturale.

Il festival è un’iniziativa dell’Ambasciata di Germania e del Goethe-Institut Palermo e propone anche quest’anno una selezione di film provenienti dalle ultime edizioni della Berlinale e da altri prestigiosi festival internazionali.

Il Festival Altre Rive

Curato da Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, in collaborazione con Carlo Chatrian, ex direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il festival si propone di esplorare i confini tra i paesi e le culture, in Europa e nel Mediterraneo, esaminando le permeabilità comunicative tra i popoli, con sé stessi e con il proprio passato, in un intreccio dialettico e inclusivo.

Per tre giorni, incontri e proiezioni, quasi tutte in anteprima italiana, svilupperanno le tematiche distintive del festival: la centralità dei diritti umani, la tolleranza e il dialogo interculturale.

Molti gli ospiti attesi quest’anno: il regista e produttore tedesco David Wnendt; i registi, ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Federico Cammarata e Filippo Foscarini; l’autore, regista e musicista Michelangelo Severgnini; la regista e video artista iraniana Narges Kalhor; l’attore Samuel Schneider; la filosofa e poetessa siciliana, membro del direttivo dell’Harun Farocki-Institut Berlin, Clio Nicastro; la scrittrice e giornalista siciliana Lidia Undiemi, autrice di pubblicazioni sul tema del lavoro, dell’economia e della politica internazionale.

La terza edizione è realizzata in collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, l’Harun Farocki Institut Berlin e il cinema Rouge et Noir di Palermo; gode del patrocinio della Città di Palermo, del supporto di Flixbus e dell’organizzazione di SudTitles.

Il programma

Palermo, 10-12 giugno 2024, Cinema Rouge et Noir

Lunedì 10 giugno

ore 18:00​

IN THE NAME OF SCHEHERAZADE OR THE FIRST BEERGARDEN IN TEHRAN

Narges Kalhor

Germania-Iran 2019 / 75’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima italiana

Sarà presente la regista

Introdurrà Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo

ore 20:30

Inaugurazione ufficiale con saluti istituzionali dell’Ambasciatore di Germania Hans-Dieter Lucas e del Sindaco della Città di Palermo Roberto Lagalla

A seguire

SHAHID

Narges Kalhor

Germania 2024 / 84’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima italiana

Sarà presente la regista

Introdurrà Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo

Martedì 11 giugno

​ore 18:00​

MORE THAN STRANGERS

Sylvie Michel

Germania 2023 / 100’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima italiana

Sarà presente l’attore Samuel Schneider

Introdurrà Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo

ore 20:30​

SONNE UND BETON

David Wnendt

Germania 2023 / 119’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima siciliana

Sarà presente il regista

Introdurrà Carlo Chatrian, direttore artistico dal 2019 al 2024 del Festival Internazionale del Cinema di Berlino

Mercoledì 12 giugno

ore 18:00​

SULLA FRONTIERA SERBA

Incontro con il regista Filippo Foscarini

Saranno inoltre presenti Federico Cammarata, co-autore e direttore della fotografia, e la filosofa e poetessa Clio Nicastro, Harun Farocki-Institut Berlin

Introdurranno Bianca Bozzeda, referente Kultur Ensemble per il Goethe-Institut Palermo e Judith Testault, referente Kultur Ensemble per l’Institut français Palermo

ore 20:30​

UNA STORIA ANTIDIPLOMATICA

Michelangelo Severgnini

Italia 2024 / 75’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima italiana

Sarà presente il regista

Parteciperà Lidia Undiemi, autrice di pubblicazioni sul tema del lavoro, dell’economia e della politica internazionale

Introdurrà Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo