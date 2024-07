Le novità di luglio in streaming su MYmovies ONE

Dall’11 luglio p arrivato in streaming su MYmovies ONE L’imprevedibile viaggio di Harold Fry di Hettie MacDonald, con protagonisti il Premio Oscar® Jim Broadbent e Penelope Wilton. Basato sull’omonimo e acclamato romanzo di Rachel Joyce, che firma anche la sceneggiatura, il film racconta l’emozionante odissea personale di Harold Fry, un uomo in là con gli anni che trascorre una vita monotona e ordinaria in compagnia della moglie Maureen in una cittadina dell’Inghilterra.

Un giorno riceve la notizia che Queenie, un’amica di lunga data è gravemente malata e le resta poco tempo da vivere. In un impulso inaspettato, Harold decide di partire per un viaggio a piedi di 600 miglia attraverso l’Inghilterra, convinto che finché lui camminerà, lei continuerà a vivere: ogni passo è un’occasione per rivivere il suo passato, ogni incontro una speranza di rinnovamento.

Asako e altre novità su MYMovies ONE

Dal 16 luglio è tornato su MYmovies ONE con il film Asako I e II il maestro del cinema giapponese Ryūsuke Hamaguchi, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria all’80a. edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Il male non esiste. Tratto dal romanzo di Tomoka Shibasaki, Asako I e II racconta una complessa storia d’amore che esplora i temi dell’identità, del destino e delle scelte, seguendo le vicende della giovane Asako la cui vita viene sconvolta dall’incontro con Baku, un uomo affascinante ed enigmatico di cui si innamora perdutamente.

Su MYmovies ONE è già presente una selezione di pluripremiate opere del cineasta giapponese, tra cui Il gioco del destino e della fantasia (2021), Drive my car (2021) – che gli è valso l’Oscar come miglior film internazionale – Happy hour (2015) e Il male non esiste (2023).

Prima danza poi pensa

Disponibile in streaming dal 23 luglio Prima danza poi pensa – Alla ricerca di Beckett diretto dal regista Premio Oscar® per Man on wire e La Teoria del tutto, James Marsh, il biopic sulla vita, i successi, gli amori e le amicizie del gigante della letteratura Samuel Beckett, una delle figure più rivoluzionarie e influenti del Novecento, qui magistralmente interpretato da Gabriel Byrne. Partendo dalla “catastrofica” vittoria del Premio Nobel per la Letteratura nel 1969, il film rievoca gli eventi salienti della vita di Beckett in un dialogo immaginario con la personificazione della sua coscienza, lasciando emergere i temi e le riflessioni che hanno reso grandi le sue opere. Ne risulta un ritratto insolito e poco conosciuto della sua personalità: buongustaio, solitario, marito infedele, combattente della resistenza francese e anche grande amico di James Joyce. Il biopic racconta gli aspetti meno noti dell’autore di capolavori come Aspettando Godot, Giorni Felici e Finale di Partita e offre una riflessione sulla vita e sui suoi significati, tra flussi di coscienza e occasioni perdute per meditare sulla felicità come qualcosa di effimero e sfuggente.