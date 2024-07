Nasce il digital channel LO SCHERMO DELL’ARTE: su MYmovies ONE il grande cinema d’artista

A partire dal 18 giugno debutta su MYmovies ONE il canale streaming del festival Lo schermo dell’arte, la prima piattaforma italiana online interamente dedicata al grande cinema d’artista del nostro tempo.

Una proposta di film di successo provenienti dal più prestigioso appuntamento internazionale volto all’esplorazione e alla promozione delle relazioni tra cinema e arte attraverso la migliore produzione di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea: un’opportunità unica per scoprire le opere più apprezzate delle passate edizioni del festival.

Il panorama dei grandi titoli su MYMoviesONE

“Sono ritratti di celebri figure protagoniste del mondo dell’arte” – spiega Silvia Lucchesi, storica dell’arte, curatrice, fondatrice e direttrice del festival fiorentino – “riscoperte di personalità poco note o cadute nell’oblio, narrazioni di vicende conosciute o lontane, racconti che ci introducono nel pensiero e nelle pratiche di artisti e curatori e ci accompagnano nel processo della creazione.”

Nel panorama dei 10 grandi titoli scelti a rappresentare la storia del festival figurano alcuni degli artisti più celebrati del mondo dell’arte: lo street artist Banksy, lo scultore e pittore Ettore Spalletti, il co-fondatore del gruppo fiorentino di architettura radicale 9999 Fabrizio Fiumi, le straordinarie donne artiste della Bauhaus, il poliedrico curatore svizzero Harald Szeeman, il maestro della nouvelle vague Jean-Luc Godard e il regista di spicco della new wave iraniana Ebrahim Golestan.

La programmazione del canale prosegue, poi, con alcuni dei più apprezzati documentari del festival tra cui Alla ricerca di Van Gogh, ambientato in un laboratorio nel sud della Cina in cui giovani pittori di estrazione proletaria fabbricano riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, molto richieste sul mercato internazionale; Gallant Indies, la straordinaria interpretazione contemporanea dell’opera barocca Les Indes Galantes dell’artista Clément Cogitore per l’Opéra Bastille che nel 2019 decide di mettere in discussione i canoni conservativi di quella istituzione coinvolgendo ballerini e coreografi hip hop, krump, break, voguing dalla banlieue parigina; Welcome Palermo, il progetto Videomobile del duo artistico Masbedo, dedicato al rapporto storico tra la città siciliana con il cinema; e Station to Station dell’artista americano Doug Aitken, Leone d’oro della Biennale di Venezia nel 1999, sull’esplorazione del mondo della creatività moderna spaziando tra letteratura, musica, cibo e cinema.

I titoli in arrivo

In arrivo prossimamente in streaming anche il film sul famoso street artist Jean-Michel Basquiat e due opere girate in Congo dall’artista Renzo Martens che affrontano provocatoriamente il tema della povertà e dello sfruttamento del paese africano da parte dell’Occidente, dai quali nasce il progetto espositivo del Padiglione Olanda dell’attuale Biennale veneziana (White Cube e Episode 3 – Enjoy Poverty).

Il canale Lo schermo dell’arte è incluso con l’iscrizione a MYmovies ONE.

Tutti i film sono consultabili al link: https://www.mymovies.it/ondemand/schermodellarte/.