Drama – Annina Vallarino

L’ultima uscita targata Neo Edizioni si intitola Drama, ed è il romanzo d’esordio di Annina Vallarino, genovese che vive però ad Antibes.

LEGGI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

La Vallarino, giornalista ed editor, si è trasferita prima in Inghilterra e poi in Francia ed ha sviluppato un’attenzione particolare per le tematiche legate all’attualità e per i nuovi femminismi. Drama è una storia di accuse, di lavoro, di legami stringenti con il passato nella cornice di una Londra inesorabile.

La trama

Quando Daniele viene accusato di molestie da Christine, Eva – loro collega alla Little Dreams – si trova all’improvviso circondata dai fantasmi del passato. Quei fantasmi che l’avevano portata a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. Intorno a lei nessuno sembra avere dubbi: Daniele è colpevole, perciò va licenziato ed emarginato.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

L’unica a farsi delle domande è Eva. Cos’è successo quella notte? Perché nessuno cerca di scoprire come siano andate davvero le cose?

E più le domande aumentano, più si allungano le ombre che hanno accompagnato Eva nell’arco della sua esistenza. Il peso delle menzogne cresce. Il senso di colpa si fa insostenibile.

Drama – La recensione

Eva è una giovane donna, si trasferisce a Londra per lavoro ma anche per scappare da una ferita misteriosa del passato. Di colpo si ritrova in un turbine di eventi che sconvolgono il suo equilibrio, già precario. Segue da vicino, infatti, un’accusa di molestie che coinvolge due suoi cari colleghi di lavoro.

Ma siamo nel 2024, nell’era dei social. L’accusa non è mai provata legalmente, però si insinua negli ambienti di lavoro, nei gruppi di amici, nella quotidianità. Resta qualcosa che viaggia con le parole ma che fa lo stesso molto male. Eva nutre dei dubbi, ma si sente “rifiutata”, non compresa, l’unica voce fuori dal coro.

Il rumore delle voci cresce, l’accusato viene licenziato e poi addirittura si suicida. Ad Eva non rimane che fare i conti con ciò che rimane e col suo passato.

Drama è un romanzo dei nostri giorni, nel quale Annina Vallarino fa una riflessione profonda sulla contemporaneità, sulla potenza subdola dei social, sui legami che costruiamo. In una città che rappresenta il progresso, la grandezza, lo sguardo proiettato in avanti, si scontrano i sensi di colpa, la ricerca della giustizia, il sempre meno stabile equilibrio di giovani donne e uomini che guardano sempre più al passato e meno al futuro.

Drama è la storia di una giovane donna che ne rappresenta però tante, in lotta continua con il lavoro, la famiglia, le ambizioni, la stabilità, i dogmi e le aspettative sociali. Tutte queste cose insieme possono distruggerti, possono farti guardare allo specchio e non farti riconoscere. Ecco perché la grande ruota panoramica in copertina è forse l’immagine migliore per descrivere questo romanzo, fatto di salite e discese, di occhi che guardano ad un orizzonte lontano, di vuoti di stomaco quando poi si scende giù, e resta solo il ricordo di un’emozione che va di fretta.

#Commissioniguadagnate