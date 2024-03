Al via la 15esima edizione di IoScrittore

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione di IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, in partnership con il Libraio.it, Ubik e Taobuk – Taormina International Book Festival.

Nato da un’idea di Stefano Mauri, nel corso di questi quindici anni IoScrittore è diventato più di un semplice torneo, una vera e propria community per tutti coloro che hanno il sogno nel cassetto di pubblicare il proprio romanzo. Un sogno accarezzato dalle migliaia di partecipanti che ogni anno si registrano sul sito www.ioscrittore.it.

Ricordiamo che per questa edizione è possibile iscriversi entro e non oltre il 4 aprile 2024.

Le case editrici GeMS

IoScrittore è il torneo letterario organizzato dalle case editrici di GeMS, il più grande gruppo editoriale indipendente italiano (astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Magazzini Salani, Newton Compton, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60). Un progetto di scouting editoriale che mette in contatto aspiranti autori e professionisti dell’editoria, grazie alla sua formula inedita. I partecipanti, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnatisia nella veste di scrittori che in quella di lettori, valutando le opere degli altri partecipanti e ricevendo a loro volta critiche istruttive. Una formula che ha condotto tanti autori a migliorarsi e a mettersi in gioco, portandoli più vicini alla realizzazione del loro progetto e alla realtà editoriale italiana.

Così è stato per gli esordienti degli ultimi anni: Cosimo Buccarella con I fuoriposto (Corbaccio), Stefania Crepaldi con Morire ti fa bella (Salani), Sara Gambazza con il Ci sono mani che odorano di buono (Longanesi), Francesca Mautino, con Qualcuno che conoscevo (Longanesi).

Confermato anche quest’anno Il Premio speciale under 30 a cura di ilLibraio.it. Al primo classificato tra i partecipanti under 30 verrà infatti assegnato un premio speciale, che consisterà in un editing professionale: il vincitore avrà la possibilità di confrontarsi con un professionista per capire come lavorare sul testo, per migliorarlo e metterne in luce i punti forti. Un’occasione unica per il giovane vincitore, che riceverà inoltre un premio di 1.000 (mille) euro in libri editi dalle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, a propria scelta tra le edizioni in commercio.

“Ioscrittore è un’esperienza che molti aspiranti scrittori sono grati di aver fatto e rifatto. È il modo di incontrare veri lettori non influenzati da relazioni preesistenti e avere da loro giudizi sinceri e spesso ben pensati per i propri scritti. Per alcuni è una palestra fondamentale, per altri un passaggio preliminare prima di considerare finito il proprio manoscritto, ad alcuni ancora, i più fortunati, ha aperto le porte dell’editoria con la ‘E’ maiuscola e hanno trovato la pubblicazione del loro lavoro in decine di lingue. Per noi è un modo di restare in contatto con chiunque abbia voglia di mettere alla prova seriamente, nel pieno anonimato e gratuitamente i propri scritti e ogni anno trovare nuove voci, ovunque siano, da accompagnare, sperabilmente, al successo.” Stefano Mauri, Presidente e amministratore delegato di GeMS

Il calendario di IoScrittore

Il calendario di IoScrittore 2024: in questa prima fase che termina il 4 aprile i partecipanti saranno chiamati a caricare sulla piattaforma online l’incipit della propria opera. Sarà quindi Taobuk (20 -24 giugno 2024) a ospitare in streaming e in presenza l’evento in cui saranno annunciati i 400 finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando sul sito www.ioscrittore.it il romanzo nella sua versione integrale. L’evento di proclamazione dei dieci romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano.

IoScrittore premia ogni anno 10 opere con la pubblicazione in e-book e cartaceo on demand, e saranno distribuite in tutti i principali negozi online italiani e internazionali. Inoltre, a insindacabile giudizio delle direzioni editoriali, uno o più romanzi che hanno partecipato al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Sono inoltre previsti premi per i migliori lettori, a sottolineare l’importanza della fase di valutazione nel processo di selezione e pubblicazione editoriale.