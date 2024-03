La foresta del nord: un libro di Daniel Mason

In queste settimane arriva in libreria il libro La foresta del nord, scritto da Daniel Mason. Il volume esce per Neri Pozza nella collana I Narratori delle Tavole.

«Mason ha portato alla luce, nella storia secolare di una singola casa del New England, una storia universale di perdita e riscatto: il più bel libro che abbia letto negli ultimi anni». Anthony Marra

La foresta del nord – Daniel Mason

New England, xvii secolo. In principio ci sono un uomo e una donna, in fuga dalla Colonia puritana cui appartengono, braccati da uomini con archibugi e sciabole che vorrebbero trascinarli davanti al giudizio della comunità. Si nascondono, si amano cullati nel verde abbraccio della grande foresta del Nord, nuotano nudi nei torrenti, finché il giovane fuggiasco sceglie una pietra bianca e liscia per posarla in una radura in cui sorgerà una casupola in pietra e legno, il nuovo inizio.

Non possono sapere, quei giovani amanti, che la casa nata dalla passione illecita e da un selvaggio ottimismo sarà abitata nei quattrocento anni a venire. Da un soldato inglese destinato alla gloria che abbandona i campi di battaglia del Nuovo Mondo per dedicarsi alla coltivazione delle mele.

Da due gemelle nubili che insieme affrontano guerra e carestia, invidia e desiderio. Da un cronista di nera che porta alla luce una fossa comune, solo per scoprire che la terra si rifiuta di svelare i propri segreti. La foresta del Nord ne porta i segni indelebili, con i boschi maestosi che si tramutano in radure, coltivi, prati pettinati.

Tuttavia, all’ombra di quegli alberi antichi, si sente il passo cadenzato del tempo che avanza, al cui paragone ambizioni, trasgressioni, amori, tradimenti, rimpianti umani appaiono di una vanità struggente, insignificanti contro l’immensità.

L’autore

Daniel Mason è nato a Palo Alto nel 1976. Dopo la laurea in biologia alla Harvard University e in medicina alla University of California, ha esordito come scrittore nel 2002 con L’accordatore di piano (beat 2020), seguito da Soldato d’inverno (Neri Pozza 2020, beat 2022), Un paese lontano (beat 2022) e Resoconto del mio passaggio sulla terra (Neri Pozza 2022) col quale è stato finalista al Premio Pulitzer. Le sue opere sono state tradotte in 28 lingue e hanno ricevuto molti riconoscimenti, tra cui Joyce Carol Oates Prize, California Book Award, Northern California Book Award, Pushcart Prize, National Magazine Award e O. Henry Prize. È professore associato al dipartimento di psichiatria di Stanford.

