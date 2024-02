La ribelle di Gaza: un libro di Asmaa Alghoul e Sélim Nassib

Asmaa Alghoul e Sélim Nassib sono gli autori del volume La ribelle di Gaza, che la casa editrice edizioni e/o porta in libreria in queste settimane. Il libro esce con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

«La ribelle di Gaza è una lettera d’amore a un posto non amato. Il mondo sarebbe più povero senza la voce di Asmaa Alghoul, senza il suo calore, senza la sua furia, e la sua risata»

The Guardian

La ribelle di Gaza – Asmaa Alghoul e Sélim Nassib

Asmaa nasce nel campo profughi di Rafah, nel Sud della striscia di Gaza, in una grande casa per un grande famiglia, costruita dai nonni, rifugiati della prima ondata di palestinesi scacciati dalla propria terra. Il padre è una persona colta e di mente aperta, uno degli zii milita invece nel movimento islamista di Hamas e non vede di buon occhio la ragazza spigliata, intelligente e ribelle che diventa Asmaa.

La vita di Asmaa, come quella di tutti gli abitanti della striscia, è scandita da due costanti: da una parte la rivalità insanabile tra i due gruppi politici dominanti nel paese, gli islamisti di Hamas e l’autorità palestinese, Al Fatah; dall’altra la pioggia di bombe e missili che Israele riversa su Gaza ogni pochi anni.

È come se alla popolazione fosse dato di scegliere solo tra fanatici religiosi e militari feroci. Asmaa è diversa, di idee liberali, musulmana credente, giornalista intraprendente che va sul campo a documentare la quotidianità devastata della gente innocente, voce fuori dal coro che si attira ben presto le mnacce di tutti. Le parole di Asmaa Alhoul ci portano nella vita di Gaza, un attimo prima dell’ultima tragica deflagrazione.

Gli autori

Asmaa Alghoul è una giornalista palestinese, è nata nel 1982 nel campo profughi di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Per la sua attività giornalistica da Gaza nel 2010 ha ricevuto una borsa Hellman/Hammett da Human Rights Watch. Nel 2012 le è stato conferito il Courage in Journalism Award dalla International Women’s Media Foundation. Oggi vive nel sud della Francia e collabora con varie testate internazionali.

Sélim Nassib è nato e cresciuto a Beirut in una famiglia ebraica di origine siriana. Trasferitosi in Francia nel 1969, ha lavorato come giornalista, ed è stato corrispondente di Libération dal Medioriente. Le Edizioni E/O hanno pubblicato Ti ho amata per la tua voce, L’amante palestinese e la raccolta di racconti Una sera qualsiasi a Beirut.

